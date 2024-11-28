توضيح من رئيسة المكسيك بعد إعلان ترامب “موافقتها” على وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنّ رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم وافقت على “وقف الهجرة” غير الشرعية من بلادها إلى الولايات المتحدة، في تعهّد سارعت الرئيسة إلى توضيحه، مؤكدة أنّ موقف بلادها “ليس إغلاق الحدود”.

وقال ترامب عبر منصّته للتواصل الاجتماعي تروث سوشل “لقد أجريتُ لتوّي محادثة رائعة مع رئيسة المكسيك الجديدة، وأضاف أنّ “المكسيك ستمنع الناس من الذهاب إلى حدودنا الجنوبية، بدءا من الآن”.

“ليس إغلاق الحدود بل بناء جسور”

وأضاف “كلاوديا شينباوم وافقت على وقف الهجرة إلى الولايات المتّحدة عبر المكسيك، ممّا يعني إغلاق حدودنا الجنوبية بشكل فعّال”، ملمّحا بذلك إلى تغيير أساسي في سياسة الجارة الجنوبية.

لكنّ الرئيسة المكسيكية سارعت إلى توضيح ما نقله عنها ترامب، وقالت إنها شرحت خلال محادثتها مع ترامب “الاستراتيجية العامّة التي اتّبعتها المكسيك للتعامل مع ظاهرة الهجرة، نكرّر أنّ موقف المكسيك ليس إغلاق الحدود، بل بناء جسور بين الحكومات وبين الشعوب”.

“الغزو غير القانوني”

وفي منشوره، أشاد ترامب بما اعتبره تقدّما تمّ إحرازه على طريق إنهاء “الغزو غير القانوني” للولايات المتحدة من قبل المهاجرين غير الشرعيين، حيث جعل من مكافحة الهجرة، أبرز أولوياته.

وكانت كلاوديا شينباوم، وهي أول امرأة تتبوأ منصب الرئاسة في المكسيك، قد فصّلت في منشور أول على منصة إكس ما بحثته مع ترامب في محادثتهما.

وفي منشورها الأول، اكتفت بالقول إنّها أجرت “محادثة ممتازة” مع ترامب بحثا خلالها ملفي الهجرة والأمن، القضيتين اللتين توعّد ترامب بسببهما جارته الجنوبية بفرض رسوم جمركية ضخمة على صادراتها إلى بلاده.

“محادثة ممتازة”

وقالت “لقد أجريتُ محادثة ممتازة مع الرئيس دونالد ترامب، لقد ناقشنا استراتيجية المكسيك فيما يتعلق بظاهرة الهجرة”، وأضافت “لقد تحدّثنا أيضا عن تعزيز التعاون في القضايا الأمنية وعن الحملة التي ننفّذها في البلاد لمنع استهلاك الفنتانيل” وهو المخدّر الذي يغزو حاليا الولايات المتحدة وتعهد ترامب بمكافحته.

وأشارت إلى أنّها قالت لترامب إن “قوافل المهاجرين لا تصل إلى الحدود الشمالية لأن التعامل معها يتمّ في المكسيك”.

وكان ترامب قد أكّد الاثنين أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير/كانون الثاني رسوما جمركية بنسبة 25% على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا. وقال “ستظل هذه الرسوم سارية المفعول إلى أن يتوقف غزو المخدرات، خصوصا الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!”.

وأرسلت الرئيسة المكسيكية رسالة إلى ترامب يوم الأربعاء تحذّره فيها من أنّ زيادة الرسوم الجمركية تعرّض للخطر تنافسية أمريكا الشمالية ولا توقف الهجرة غير النظامية أو تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

“لا للتهديدات”

وقالت في رسالتها إلى ترامب إنّه “ردًّا على أي رسوم جمركية تفرض، سيأتي رد بالمثل وصولًا إلى تعريض شركاتنا للخطر”، وأوضحت أن “من بين المصدّرين من المكسيك، جنرال موتورز وستيلانتيس وفورد موتورز التي وصلت إلى المكسيك قبل 80 عاما”.

وقالت خلال مؤتمر صحفي “لا يمكنكم وقف ظاهرة الهجرة ولا تعاطي المخدرات في الولايات المتحدة من خلال التهديدات أو الرسوم الجمركية”.

وزيادة الرسوم الجمركية التي غالبا ما وصفها خلال حملته الانتخابية بأنها “عبارته المفضلة” تشكّل إحدى الركائز الأساسية لسياسة الرئيس المنتخب الاقتصادية المقبلة، في حين يحذّر خبراء من تداعيات تضخم لرفع الرسوم الجمركية على هذا النحو.