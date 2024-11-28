رسائل من المقاومين تفاجئ العائدين إلى ديارهم في جنوب لبنان.. هذا أبرز ما كتبوه (شاهد)

فوجئ لبنانيون عادوا إلى منازلهم في جنوب لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار، برسائل تركها لهم مقاومون من حزب الله.

وطلب المقاومون في هذه الرسائل العفو من سكان المنازل بسبب مبيتهم في منازلهم واستخدامهم للطعام والشراب والمنظفات.

“إبراء للذمّة”

كما وضع أحد المقاومين مبلغًا ماليًّا في أحد المنازل مقابل استخدامه للمنزل خلال الاجتياح الإسرائيلي.

وجاء في الرسالة “الرجاء المسامحة على استعمالنا منزلهم والمياه ولوازم المطبخ، إبراء للذمة قمنا بوضع مبلغ بسيط وذلك من أجل المساهمة، على أمل أن تعودوا إلى دياركم مرفوعي الرأس”.

#المقاومة_اللبنانية_حزب_الله *#رسائل وجدها أهالي جنوب لبنان في منازلهم، تركها مجاهدي المقاومة الذين كانوا في المنطقة خلال المعارك مع الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/2PZCNc59zv — اعطني اعلاما بلا ضمير اعطيك شعبا بلا وعي (@Sara973s) November 27, 2024

“نرجو المسامحة”

وفي رسالة أخرى كتب مقاوم “نشكر أصحاب هذا المنزل الشريف، أنتم جاهدتم في هذا المنزل وشاركتم في هذا النصر المبين، استضفتم أبناء هذه المقاومة في منزلكم الطاهر، نرجو المسامحة”.

وكتب آخر “اضطررنا لاستعمال بعض الطعام من المنزل وأخذ شوكولاتة ومكسرات وعبوة عسل لأنه لا يوجد لدينا طعام، نرجو المسامحة”.

رسائل وجدها العائدون إلى منازلهم في جنوب لبنان من مجاهدي المقاومة الذين كانوا في المنطقة خلال المعارك مع الاحتلال. pic.twitter.com/dlwr1SRPx4 — علي ابا زين (@Ersmeth) November 27, 2024

ومع بداية سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، صباح أمس الأربعاء، عاد الكثير من النازحين إلى منازلهم في جنوب لبنان التي نزحوا عنها بسبب الاجتياح البري الإسرائيلي.

ورغم التحذيرات الإسرائيلية من عودة السكان إلى الجنوب، فإن مشاهد صوّرها لبنانيون وثقت عودة أعداد كبيرة منهم، معبرين عن فرحة عارمة بعد اضطرارهم إلى النزوح مدة شهرين.