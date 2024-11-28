سرايا القدس في الضفة تعرض مشاهد لتفجير آليات الاحتلال والاشتباك مع قواته (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد لتصدي مقاتليها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قباطية، شمالي الضفة الغربية.

ويظهر المقطع، الذي نشرته سرايا القدس اليوم الخميس، تفجير عبوات ناسفة في عدد من آليات الاحتلال خلال مرورها في شوارع قباطية، التي تقع إلى الجنوب من مدينة جنين.

كما يعرض المقطع أيضا لاشتباك مقاتلي سرايا القدس مع قوات الاحتلال في عدة نقاط.

وفي بيانات منفصلة، قالت سرايا القدس إن مقاتليها في سرية قباطية اشتبكوا مع قوات الاحتلال في عدد من المحاور في البلدة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية، جنوبي جنين، بأعداد كبيرة من الآليات مصحوبة بجرافة عسكرية من المنطقة الشرقية.

وذكرت أن قوات الاحتلال انتشرت في عدة أحياء وداهمت عددا من المنازل، فيما نشر القناصة على أسطح المنازل.

وأضافت أن جيش الاحتلال اعتقل شابا خلال المداهمات.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال اعتقلت 18 شخصا على الأقل منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، خلال خملة اعتقالات في مدن مختلفة من الضفة الغربية.

وذكر البيان إن من بين الذي تم اعتقالهم فتاة، وطفلان، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال تمت في محافظات طولكرم وقلقيلية ورام الله وبيت لحم والخليل وجنين ونابلس والقدس.

وحسب البيان، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 12 ألف شخص من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.