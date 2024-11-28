سلطان عُمان يزور تركيا لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين (شاهد)

أردوغان كان في مقدمة مُستقبلي السلطان

قال السفير التركي في سلطنة عمان محمد حكيم أوغلو إن زيارة السلطان هيثم بن طارق لتركيا تحمل أهمية عظيمة، لكونها الأولى من سلطان عماني في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وقال أوغلو إن زيارة السلطان هيثم لتركيا، اليوم الخميس، تعكس تطور العلاقات التركية العمانية خلال العامين الماضيين، مستشهدًا بالاتصالات المتبادلة التي جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسلطان عمان.

أردوغان يستقبل سلطان عُمان

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الرئيس التركي أردوغان كان في مقدمة المُستقبلين للسلطان عند وصوله مطار آسن بوغا الدولي في أنقرة.

ويرافق سلطان عمان في زيارته لتركيا، التي تستمر يومين، وفدٌ رسميّ رفيع المستوى يضم: نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وووزير ديوان البلاط السُّلطاني، ووزير الخارجية، ورئيس المكتب الخاص، ورئيس جهاز الاستثمار العُماني، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı havaalanında karşıladı. https://t.co/Z5SUOYZWmX — AA Canlı (@AACanli) November 28, 2024

وقال حكيم أوغلو “لم تكن هناك أي زيارة لتركيا من عمان على مستوى رئيس الدولة في تاريخ العلاقات بين الدولتين، ولهذا السبب يُولي الرئيس أردوغان أهمية كبيرة لزيارة سلطان عمان لتركيا”، ولفت إلى أهمية هذه الزيارة في تطوير العلاقات السياسية والعسكرية والتجارية بين البلدين.

وذكر أن قرابة 100 ألف عماني يزورون تركيا كل عام، مؤكدًا أن هذا العدد كبير بالنظر إلى أن إجمالي عدد سكان عمان يبلغ 5 ملايين نسمة.

توافق بشأن القضية الفلسطينية

وأشار محمد حكيم أوغلو إلى توافق مواقف عمان وتركيا بشأن القضية الفلسطينية، وأن نضال الفلسطينيين يحظى بدعم جدي من الدولتين، وأن القضية الفلسطينية، على رأس القضايا التي سيناقشها السلطان هيثم والرئيس أردوغان.