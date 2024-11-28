شاهد: لحظة إصابة مراسل الجزيرة مباشر في غزة خلال تغطية ميدانية

أصيب مراسل الجزيرة مباشر طلال العروقي، خلال تغطية ميدانية لقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان العروقي يصور نقل سيارات الإسعاف لمصابين ونازحين من المنطقة، إلا أن الاحتلال لم يمهلهم فبدأ إطلاق النار والقذائف عليهم؛ مما أدى إلى إصابة مراسل الجزيرة مباشر وأشخاص آخرين.

وفرّت سيارات الإسعاف من المنطقة خوفًا من القصف الإسرائيلي، واحتمى مواطنون بمنازل مجاورة.

وكان طلال العروقي قد هرع إلى المنطقة لتصوير وتوثيق استشهاد فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي، وتمكن من توثيق انتشال 6 شهداء.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي عنيف لمخيم النصيرات.

وفيما يخص استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 190، منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وطالب المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم، بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.