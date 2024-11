رفض 82 من 91 محاولة لإدخال المساعدات.. تحذير أممي من مستويات جوع حرِجة في غزة (فيديو)

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تداعيات وصول الجوع في قطاع غزة إلى مستويات حرجة، وطالبت بوقف إطلاق النار فورا.

وقالت الوكالة الأممية في بيان على منصة إكس “وصل الجوع في غزة إلى مستويات حرجة، حيث يبحث الناس عن بقايا الطعام في النفايات التي مضى عليها أسابيع”.

Hunger in #Gaza is at critical levels, with people scavenging through weeks-old waste for scraps of food.

As winter approaches, conditions are rapidly deteriorating, and survival is impossible without immediate humanitarian aid.#CeasefireNow pic.twitter.com/BOVfVsVyYa — UNRWA (@UNRWA) November 27, 2024

وأشارت إلى أن البرد يفاقم الأمور هناك، وقالت “مع دخول فصل الشتاء، تتدهور الأوضاع بسرعة ويصبح البقاء مستحيلا دون مساعدات إنسانية عاجلة”.

رفض 82 محاولة لإيصال المساعدات

وقالت الأونروا “من أصل 91 محاولة قامت بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى الشمال المحاصر في غزة في الفترة ما بين 6 أكتوبر/تشرين الأول و25 نوفمبر/تشرين الثاني، تم رفض 82 محاولة وإعاقة 9 محاولات أخرى”.

وأضافت الوكالة الأممية قائلة “تتضاءل ظروف البقاء على قيد الحياة بالنسبة لنحو 65 إلى 75 ألف شخص من المقدر أنهم بقوا هناك”.

As winter sets in and the war continues in #Gaza, displaced Palestinians are increasingly vulnerable. Heavy rains cause flooding in the makeshift camps where thousands have taken shelter. Many children have no shoes or warm clothes. The needs are desperate.#CeasefireNow pic.twitter.com/V8nEhEdrvL — UNRWA (@UNRWA) November 28, 2024

وقالت الوكالة الأممية في المنشور “مع حلول فصل الشتاء واستمرار الحرب في غزة، أصبح النازحون الفلسطينيون عرضة للخطر بشكل متزايد”.

وأضافت “تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في المخيمات المؤقتة التي لجأ إليها الآلاف، ولم يعد لدى العديد من الأطفال أحذية أو ملابس دافئة، والاحتياجات مُلحّة”.

ودعت الوكالة الأممية إلى ضرورة وقف إطلاق النار، وأرفقت الأونروا بيانها بصور تظهر الحجم الهائل للنفايات في أحد شوارع القطاع.

Out of the 91 attempts the @UN has made to deliver aid to besieged north #Gaza between 6 October and 25 November, 82 have been denied and 9 impeded. The conditions for survival are diminishing for the 65,000-75,000 people estimated to remain there.#CeasefireNow pic.twitter.com/Y7pEEeQOph — UNRWA (@UNRWA) November 28, 2024

نقص شديد في الإمدادات

من جانبه كشف برنامج الأغذية العالمي في منشور على منصة إكس، أن جميع المخابز في المنطقة المركزية في غزة، أغلقت أبوابها بسبب النقص الشديد في الإمدادات.

وقال “الخبز هو شريان الحياة بالنسبة للعديد من الأسر، وهو في كثير من الأحيان الغذاء الوحيد الذي يمكنهم الحصول عليه، والآن، حتى هذا الغذاء أصبح بعيد المنال”. وأضاف أنه يواصل دعوته إلى توفير وصول آمن للمساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

All bakeries in central #Gaza have shut down due to severe supply shortages. Bread is a lifeline for many families — often the only food they can access. Now, even that is slipping out of reach. WFP continues its call for safe & secure access of vital humanitarian aid into Gaza. pic.twitter.com/VNyIZafv2v — World Food Programme (@WFP) November 27, 2024

ويعاني الفلسطينيون في غزة سياسة تجويع ممنهجة جراء شح في المواد الغذائية بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عديدة.

ويطالب المجتمع الدولي إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع حدوث مجاعة، لكن دون جدوى.

واستفحلت المجاعة في جل مناطق القطاع جراء الحصار الإسرائيلي، وخاصة في الشمال، وتعيش مناطق القطاع كافة كارثة إنسانية غير مسبوقة، تزامنا مع حلول فصل الشتاء للعام الثاني، على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم يسكنون الخيام.