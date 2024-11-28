سياسة|قطاع غزة

رفض 82 من 91 محاولة لإدخال المساعدات.. تحذير أممي من مستويات جوع حرِجة في غزة (فيديو)

طالبت بوقف إطلاق النار

الأمم المتحدة: الجوع وصل إلى مستويات حرجة في غزة -خان يونس 24 نوفمبر (رويترز)
28/11/2024-|آخر تحديث: 28/11/202412:56 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تداعيات وصول الجوع في قطاع غزة إلى مستويات حرجة، وطالبت بوقف إطلاق النار فورا.

وقالت الوكالة الأممية في بيان على منصة إكس “وصل الجوع في غزة إلى مستويات حرجة، حيث يبحث الناس عن بقايا الطعام في النفايات التي مضى عليها أسابيع”.

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وأشارت إلى أن البرد يفاقم الأمور هناك، وقالت “مع دخول فصل الشتاء، تتدهور الأوضاع بسرعة ويصبح البقاء مستحيلا دون مساعدات إنسانية عاجلة”.

فلسطينيون أمام مطبخ خيري، وسط أزمة الجوع – 24 نوفمبر (رويترز)

رفض 82 محاولة لإيصال المساعدات

وقالت الأونروا “من أصل 91 محاولة قامت بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى الشمال المحاصر في غزة في الفترة ما بين 6 أكتوبر/تشرين الأول و25 نوفمبر/تشرين الثاني، تم رفض 82 محاولة وإعاقة 9 محاولات أخرى”.

وأضافت الوكالة الأممية قائلة “تتضاءل ظروف البقاء على قيد الحياة بالنسبة لنحو 65 إلى 75 ألف شخص من المقدر أنهم بقوا هناك”.

وقالت الوكالة الأممية في المنشور “مع حلول فصل الشتاء واستمرار الحرب في غزة، أصبح النازحون الفلسطينيون عرضة للخطر بشكل متزايد”.

وأضافت “تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في المخيمات المؤقتة التي لجأ إليها الآلاف، ولم يعد لدى العديد من الأطفال أحذية أو ملابس دافئة، والاحتياجات مُلحّة”.

ودعت الوكالة الأممية إلى ضرورة وقف إطلاق النار، وأرفقت الأونروا بيانها بصور تظهر الحجم الهائل للنفايات في أحد شوارع القطاع.

نقص شديد في الإمدادات

من جانبه كشف برنامج الأغذية العالمي في منشور على منصة إكس، أن جميع المخابز في المنطقة المركزية في غزة، أغلقت أبوابها بسبب النقص الشديد في الإمدادات.

وقال “الخبز هو شريان الحياة بالنسبة للعديد من الأسر، وهو في كثير من الأحيان الغذاء الوحيد الذي يمكنهم الحصول عليه، والآن، حتى هذا الغذاء أصبح بعيد المنال”. وأضاف أنه يواصل دعوته إلى توفير وصول آمن للمساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

ويعاني الفلسطينيون في غزة سياسة تجويع ممنهجة جراء شح في المواد الغذائية بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عديدة.

ويطالب المجتمع الدولي إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع حدوث مجاعة، لكن دون جدوى.

واستفحلت المجاعة في جل مناطق القطاع جراء الحصار الإسرائيلي، وخاصة في الشمال، وتعيش مناطق القطاع كافة كارثة إنسانية غير مسبوقة، تزامنا مع حلول فصل الشتاء للعام الثاني، على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم يسكنون الخيام.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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