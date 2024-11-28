اشتباكات مسلحة واعتقالات.. الاحتلال يقتحم جنين وطولكرم والمقاومة ترد بزخّات الرصاص (فيديو)

اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بلدة قباطية بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية الجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي عرابة وقباطية جنوبي جنين بالضفة الغربية، وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين بعد حملة مداهمات في قرية عزوة بالضفة الغربية.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرت عبوة ناسفة عثرت عليها أثناء العملية العسكرية التي تنفذها.

المقاومة تتصدى

من جانبها كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان، أنها تصدت لاقتحام قوات الاحتلال في البلدة.

وقالت سرايا القدس -كتيبة جنين “يتصدى مقاتلونا في سرية قباطية لقوات العدو المقتحمة في محاور القتال ويمطرونهم في محور الحسبة ومحور القدس بزخات كثيفة من الرصاص”، وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، أن عددًا كبيرًا من آليات الاحتلال مصحوبًا بجرافة عسكرية اقتحم البلدة من المنطقة الشرقية، وانتشر في عدة أحياء، في حين شهدت البلدة مواجهات عنيفة.

اقتحام “نور شمس”

ونفذ الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات في الضفة، أبرزها مدينة طولكرم ومخيميها نور شمس.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، بانسحاب قوات الاحتلال من مخيم بعد اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين واعتقال 4 فلسطينيين.

وقالت كتائب سرايا القدس -طولكرم “تمكّن مقاتلونا من اكتشاف قوة صهيونية خاصة في منطقة جبل النصر بمخيم نور شمس وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص المباشر”.

يأتي ذلك في وقت صعَّد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ مما أسفر إجمالا عن استشهاد نحو 797 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و600.