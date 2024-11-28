قنبلة من “كواد كابتر” إسرائيلية تستهدف مسنّا حاول العودة إلى منزله في جباليا (شاهد)

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ419 من العدوان على قطاع غزة، استهداف المدنيين من الأطفال والنساء والمسنّين.

ونشر المصور الفلسطيني، علي أبو هربيدة، اليوم الخميس، فيديو لرجل مسنّ أصيب جراء استهداف إسرائيلي.

وأوضح أن مسيرة كواد كابتر إسرائيلية استهدفت الرجل الذي يبلغ من العمر 80 عامًا بقنبلة أثناء محاولته العودة إلى منزله في جباليا شمالي قطاع غزة.

إصابة مسن بعد استهدافه من طائرة “كواد كوبتر” بقنبلة في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة. pic.twitter.com/HXrIV7EHJK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 28, 2024

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بمواصل جيش الاحتلال محاصرة مزيد من مراكز النزوح وإجبار النازحين على المغادرة نحو غرب مدينة غزة.

وأكد على استمرار الاحتلال في عملياته العدوانية التي يتخللها الحصار والتجويع وارتكاب المجازر بحق الأطفال والمدنيين خاصة في شمال القطاع.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال في تنفيذ عملية عسكرية موسعة ومكثفة، جوًّا وبرًّا وبحرًا، بشمال قطاع غزة، مجبرًا آلاف الفلسطينيين على النزوح قسرًا، وأدت العملية إلى استشهاد وإصابة الآلاف، غالبيتهم من الأطفال والنساء.