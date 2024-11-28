ضرب بنايات سكنية وقنبلة على مركز توزيع طعام.. الاحتلال يقصف المدنيين في النصيرات (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر باستشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة 55 آخرين، اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي عنيف وإطلاق نار من طائرات “كواد كابتر” لبنايات سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في حصيلة أولية وصلت إلى مستشفى العودة، كما استشهد 4 بغارة على دراجة هوائية قرب مخيم في عبسان شرقي خان يونس.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف عنيف للاحتلال لمخيم النصيرات.

صواريخ إسرائيلية على السكان

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على برج الناصرة في طريق المخيم الجديد بالنصيرات، واللحظات الأولى لاستهداف تكية مخيم في منزل عائلة زهد شمال المخيم.

وأفاد مستشفى العودة في بيان، بوصول 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي في منطقة أرض المفتي والمخيم الجديد بمخيم النصيرات.

وقال إن 4 جرحى وصلوا إلى المستشفى جراء قصف إسرائيلي استهدف مركزا لتوزيع الطعام على النازحين في منطقة المخيم الجديد شمال غرب النصيرات.

قنبلة على مركز توزيع طعام

وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” قنبلة وأطلقت نيرانها على مركز توزيع الطعام على النازحين داخل منزل لعائلة “زُهد” في مخيم “5” غرب النصيرات.

كما استهدفت طائرة إسرائيلية، تجمعا مدنيا من عائلة “أبو سالم” في المخيم الجديد بالنصيرات؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وتواصل القصف الإسرائيلي، على مخيم النصيرات منذ ساعات الصباح الباكر وتركز في المخيم الجديد واستهدف المباني العالية وخاصة الطوابق العلوية منها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ مما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و282 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال.

كما أدى العدوان الإسرائيلي المستمر إلى إصابة نحو 104 آلاف و880 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.