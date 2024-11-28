وقف وراء إصدار أمر اعتقال نتنياهو وغالانت.. حماس تنعى البروفيسور “جيل دوفير”

نعى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المحامي الفرنسي جيل دوفير الذي توفي، الثلاثاء، بعدما كرس حياته دعمًا للقضية الفلسطينية.

وقال موسى أبو مرزوق، في بيان، اليوم الخميس، إن الحركة “تلقت بحزن شديد خبر وفاة البروفيسور جيل دوفير”، موجهًا التعازي لعائلته وكل مناصري العدل والحرية في العالم.

“صاحب رسالة إنسانية”

وشدد أبو مرزوق في رسالة وجهها لعائلته، على أن البروفيسور دوفير بذل جهودا كبيرة رغم مرضه الشديد في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وكان أحد أبرز المحامين أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث كان لدوره أثر كبير في إصدار القرارات الأخيرة في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة”.

وأضاف أبو مرزوق “إن الأستاذ دوفير كان مدافعًا قانونيًا صلبًا عن حقوق الإنسان، وقويًا في مواجهة الظلم، وصاحب رسالة إنسانية”.

وتابع “خسارتنا وخسارة شعبنا الفلسطيني في هذا الفقد كبيرة، وستبقى ذكرى الأستاذ جيل خالدة في ذاكرة الشعب الفلسطيني والمظلومين في كافة أنحاء العالم”.

وقبل وفاته، قاد المحامي الفرنسي مجموعة كبيرة من القانونيين والجمعيات الحقوقية من كل أنحاء العالم، لإصدار محكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعندما صدرت مذكرة الاعتقال، شعر دوفير أنه في يوم عيد، ونقلت وسائل إعلام قوله لابنه “الآن يمكنني أن أموت وأنا مرتاح”.