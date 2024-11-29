توصية من أعلى محكمة هولندية بشأن حظر تصدير مكونات طائرات “إف 35” إلى إسرائيل

خلصت إلى أن هناك خطرا جليّا

أوصت المحكمة العليا في هولندا -وهي أعلى محكمة في البلاد- بتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في لاهاي الذي ينص على وقف تصدير مكونات طائرات “إف-35” إلى إسرائيل.

وأمرت محكمة الاستئناف في لاهاي في فبراير/شباط الحكومة بوقف تصدير هذه المكونات بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في حرب غزة؛ مما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى المحكمة العليا لطلب المشورة.

وأوصى المحامي العام لدى المحكمة العليا الهولندية اليوم بتأييد الحكم السابق الصادر عن محكمة الاستئناف في لاهاي، الذي يحظر أي نقل أو تصدير لأجزاء الطائرات المقاتلة “F-35” إلى إسرائيل.

مستودع لمكونات طائرات

وتستضيف هولندا أحد عدة مستودعات إقليمية لمكونات لطائرات “إف-35” المملوكة للولايات المتحدة، يجري توزيعها على البلدان التي تطلبها، ومنها إسرائيل التي طلبت شحنة واحدة على الأقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال مستشار المحكمة “وفقا للمحامي العام للمحكمة العليا، كانت محكمة الاستئناف محقة عندما خلصت إلى أن هناك خطرًا جليًا من استخدام طائرات إف-35 الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي بقطاع غزة”.

أعلنت المحكمة العليا في #هولندا وقف تصدير قطع غيار إف-35 إلى إسرائيل يستند إلى خطر انتهاك القانون الدولي في #غزة وقالت المحكمة العليا في هولندا إن الحكومة ادعت أن سياسة الدفاع وتصدير السلاح تندرج ضمن صلاحياتها الواسعة وهو ما نرفضه#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/V80l2BXGBG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 29, 2024

ترحيب الجماعات الحقوقية

ورحبت الجماعات الحقوقية التي رفعت الدعوى ضد الدولة، ومنها فرع أوكسفام في هولندا، بالتوصية المقدمة للمحكمة، وقالت في بيان “يتعين على الحكومة أن تعدل مسارها وألا تنتظر أكثر من ذلك”.

وأضافت الجماعات الحقوقية التي رفعت الدعوى ضد الدولة، قائلة في البيان “التواطؤ في العنف الوحشي في غزة يجب أن يتوقف في أسرع وقت”.

ورحّبت المنظمات الحقوقية، التي قادت القضية وكسبتها في فبراير/شباط، بهذا الرأي الإيجابي الذي يعزز اعتراضاتها الأساسية على سياسات التجارة الهولندية.

ودعت الحكومة إلى التحرك فورًا واتخاذ مسار مختلف، مشددة على أن المشاركة في العنف الوحشي في غزة يجب أن تتوقف في أسرع وقت ممكن، وأن الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان يجب أن يكون هو الأولوية.

خطر واضح من طائرات “إف-35”

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في فبراير الماضي بوجود خطر واضح من أن طائرات “إف-35” تُستخدم في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة؛ مما دفع المحكمة إلى الحكم لصالح المنظمات الثلاث.

وبهذا الحكم اليوم، أكد المحامي العام حكم محكمة الاستئناف برأيه الإيجابي، ورفض جميع اعتراضات الدولة.

Onze ministers gaan te pas en te onpas naar Israël, hebben "goede gesprekken" met "vriend en bondgenoot" Israël. Maar de genocidale uitspraken en de meedogenloze aanvallen op Gaza blijven doorgaan. Met door ons geleverde F35 onderdelen overigens…. pic.twitter.com/NZ4874PuRv — The Rights Forum (@TheRightsForum) February 7, 2024

ومنذ 12 فبراير 2024، توقفت صادرات أجزاء الطائرات “إف-35” من هولندا إلى إسرائيل، ويؤكد رأي المحامي العام أهمية حقوق الإنسان الأساسية ومسؤولية الدولة الهولندية في بذل كل الجهود لمنع أي إبادة جماعية حول العالم.

وقال ميخيل سيرفايس المدير التنفيذي لإحدى المنظمات التي قدمت الدعوى “كنا ننتظر هذا الرأي بفارغ الصبر، مع هذا القرار، أصبح وقف تصدير الأسلحة من هولندا إلى إسرائيل أمرًا لا مفر منه”.

الالتزام بالقانون

وأضاف “مع الحكم الصادر في فبراير، والتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وأوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية، أصبح الإشارة القانونية واضحة تمامًا، ينبغي على الحكومة الهولندية الآن الالتزام بالقانون ووقف مشاركتها في جرائم الحرب والإبادة الجماعية المحتملة في غزة فورًا”.

وقالت ليسبث زيغفيلد المحامية الممثلة للمنظمات الثلاث “غزة تشهد معاناة إنسانية لا يمكن وصفها بالكلمات، يجب أن يكون من الواضح أن الدولة الهولندية يجب أن تتوقف عن المساهمة في ذلك”.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag wordt bedreigd, afgeluisterd en gechanteerd. De aanklager van het Hof kreeg de Mossad op bezoek. Nederland blijkt niet veilig voor medewerkers en getuigen. Teken de petitie, en eis dat het OM een onderzoek opent! https://t.co/UCourf5M9C — The Rights Forum (@TheRightsForum) November 27, 2024

وأضافت “رأي المحامي العام يمثل خطوة نحو الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية التي تُنتهك يوميًّا في غزة. نأمل بشدة أن تتبنى المحكمة العليا هذا الرأي”.

وأضافت “سيكون الحكم النهائي متماشيًا مع قرارات محكمة العدل الدولية السابقة وأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الإبادة الجماعية المحتملة في غزة”.