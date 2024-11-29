استهداف جنود وخطوط إمداد.. سرايا القدس تتصدى لتوغلات الاحتلال في جباليا وتنفذ مع القسام ضربة نوعية (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، إن تلك المشاهد من استهداف مقاتليها تحشدات لقوات الاحتلال في محور التقدم وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، وذلك بعدد من قذائف الهاون.

وفي بيان آخر مقتضب، قالت سرايا القدس، إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام، خط إمداد القوات الإسرائيلية شرق جباليا بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

“حتمًا سننتصر”

وصباح اليوم الجمعة، نشرت سرايا القدس، مقطع “فيديو” بعنوان “حتمًا سننتصر”، يبرز تصريحات للأمين العام للحركة زياد النخالة، أكد فيها أهمية الوحدة والصمود في مواجهة التحديات.

وتضمنت المشاهد مقاتلين من سرايا القدس بزيهم العسكري، كما تضمن الفيديو مشاهد من عمليات نفذتها سرايا القدس في غزة ضد جيش الاحتلال.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة التصدي لقوات الاحتلال رغم مرور 420 يومًا من العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع، برًّا وجوًّا وبحرًا.