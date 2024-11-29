سياسة|سوريا

الجزيرة مباشر ترصد سيطرة المعارضة السورية على منطقة استراتيجية في ريف إدلب (فيديو)

وسط اشتباكات مع قوات النظام

مراسل الجزيرة مباشر وسط الاشتباكات بريف إدلب
مدة الفيديو 03 minutes 18 seconds
29/11/2024-|آخر تحديث: 29/11/202402:09 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

رصدت الجزيرة مباشر لحظة سيطرة قوات عسكرية تابعة للمعارضة السورية، على بلدة الطليحة بريف إدلب الشرقي شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بتمكن قوات المعارضة من السيطرة على البلدة صباح اليوم الجمعة بعد اشتباكات مع قوات النظام السوري.

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وسمع في الخلفية دوي انفجارات واشتباكات متبادلة تفيد باستمرار المعارك في محيط البلدة حتى الآن.

مقاتل من المعارضة السورية بعد السيطرة على قرية الطليحة
مقاتل من المعارضة السورية بعد السيطرة على قرية الطلحية (الجزيرة مباشر)

منطقة استراتيجية

وقال المراسل إن الاشتباكات لا تزال مستمرة من الجهة الشرقية والجنوبية للبلدة، مؤكدًا أن البلدة تقع في منطقة استراتيجية قريبة من الطريق الدولي “M5”.

وأظهرت المشاهد مقاتلين من قوات المعارضة يتجولون في أنحاء البلدة، معبرين عن فرحتهم بالسيطرة عليها.

مقاتلون من المعارضة بعد السيطرة على بلدة الطليحة
مقاتلون من المعارضة بعد السيطرة على بلدة الطلحية (الجزيرة مباشر)

وقال أحدهم إن سيطرتهم على بلدة الطليحة “شعور لا يمكن وصفه، والله غير مصدقين”.

وتمكنت قوات المعارضة من قطع الطريق الدولي “M5” الرابط بين حلب والعاصمة دمشق؛ مما يشكل ضربة استراتيجية لقوات النظام.

ومنذ 3 أيام أطلقت قوات المعارضة السورية عملية “ردع العدوان”، واشتبكت مع قوات نظام بشار الأسد في عدد من المحاور، وتمكنت من السيطرة على عشرات القرى والمواقع غربي حلب.

المصدر : الجزيرة مباشر

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