مع اشتداد الجوع والحصار.. طوابير طويلة في غزة بانتظار الطعام (فيديو)

يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة، من سياسة تجويع ممنهجة جراء شح المواد الغذائية بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، وسط تحذيرات مؤسسات أممية ودولية من وضع كارثي.

ويطالب المجتمع الدولي-دون جدوى- إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لمنع حدوث مجاعة على نطاق واسع، مع وجود نحو مليوني نازح من مكان إلى آخر في غزة.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، طوابير طويلة من الفلسطينيين تصطف في محاولة للحصول على طعام من تكية في جنوب قطاع غزة.

وبيّن مقطع آخر، سكان من غزة يتجمهرون بأعداد كبيرة للحصول على الخبز في ظل استمرار الحصار والحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، ومع قدوم فصل الشتاء والأمطار.

وبسبب القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، استفحلت المجاعة بكافة مناطق القطاع، وقلّص النازحون وجباتهم الغذائية واعتمدوا في أحيان كثيرة على دقيق تالف كان يتم تحويله عادة إلى طعام للحيوانات.

ويدخل قطاع غزة عدد من شاحنات المساعدة، لكنها كميات شحيحة جدا ولا تعد “نقطة في بحر احتياج الفلسطينيين والنازحين” حسب تصريحات سابقة لإيناس حمدان، مسؤولة الإعلام بوكالة “الأونروا”.

وتختلف مستويات المجاعة في محافظات قطاع غزة الخمس، إذ تسود مجاعة شديدة بمحافظة الشمال التي تشهد منذ 5 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قصفا وغارات إسرائيلية وحصارا عسكريا مطبقا.

Another #winter in #Gaza.

How to describe misery on top of a human tragedy?

Over the past 14 month, people have been constantly displaced to escape death.

They lost everything.

They need everything, but very little comes into Gaza.

Temperatures are dropping & rain is… pic.twitter.com/4OynV1R3Wg

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 26, 2024