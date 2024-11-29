المعارضة السورية تسيطر على قرى وتستحوذ على آليات عسكرية من قوات النظام (فيديو)

رصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر عددًا من القرى التي سيطرت عليها قوات عسكرية تابعة للمعارضة السورية، صباح اليوم الجمعة.

وأظهرت المشاهد تجوال قوات المعارضة في بلدة كفر حلب بعد السيطرة عليها، فيما كشفت المشاهد عن دمار واسع في القرية نتيجة قصف سابق للنظام السوري.

كما سيطرت قوات المعارضة على بلدة الشيخ علي في ريف حلب الغربي، ووثقت “كاميرا” الجزيرة مباشر استحواذ المعارضة على 5 آليات عسكرية بينها دبابتان تابعتان للجيش النظامي السوري.

وبينت المشاهد لحظة وصول عدد من التعزيزات العسكرية لفصائل المعارضة.

اغتنام آليات من الجيش السوري

وفي بلدة الكماري بريف حلب، سيطرت قوات المعارضة على آليات تابعة للجيش النظامي السوري تركها الجنود وهربوا، وهي أيضًا قرية قريبة من الطريق الدولي.

ولا تزال الاشتباكات بين قوات المعارضة والجيش النظامي السوري في محيط مدينة سراقب بمحافظة إدلب، مستمرة حتى صباح الجمعة، وسمع دوي انفجارات وتبادل إطلاق نار.

“نصر غير متوقع”

وكان من أهم ما سيطرت عليه المعارضة، هو الطريق الدولي “M5” الذي يربط بين حلب والعاصمة السورية دمشق في الجنوب، وهو ما دفع النظام السوري، أمس الخميس، إلى إيقاف حركة النقل على الطريق الدولي، وتحول حركة النقل إلى طريق خناصر جنوب شرق حلب.

وبينما يحتفي أحد القادة العسكريين التابعين للمعارضة السورية بالسيطرة على الطريق الدولي، قال للجزيرة مباشر إن “النصر كان غير متوقع، وسنظل نواصل عملياتنا، وسوف يرون أشياء لم يرونها في حياتهم”.

ساعات حاسمة

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن القائد في قوات النظام السوري في جبهات مدينة حلب، أبو محمود عمر، قوله “بدأت قوات الجيش السوري والقوات الموالية عملياتها لاستعادة المناطق التي خسرتها خلال اليومين الماضيين في مناطق ريفي حلب الغربي والجنوبي”.

وأكد أن “الساعات القادمة سوف تكون حاسمة بالنسبة للمعارك بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من الجيش السوري والقوات الرديفة ودخول سلاح الجو السوري الحربي والمروحي على ساحة العمليات العسكرية”.

وخلال العملية المفاجئة التي بدأتها فصائل المعارضة السورية فجر الأربعاء الماضي، وسمتها “ردع العدوان”، تمكنت حتى اليوم من السيطرة على 70 قرية ونقطة في ريفي حلب وإدلب، وبلغت المساحة التي سيطرت عليها المعارضة حتى الآن 550 كيلو مترا مربعا.