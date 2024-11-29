بالمسيّرات.. المعارضة السورية تنشر مشاهد لاستهداف قوات النظام غربي حلب (فيديو)
نشرت قوات عسكرية تابعة للمعارضة السورية، الخميس، مشاهد لاستهداف قوات النظام بالقرب من مدينة حلب، شمالي البلاد، باستخدام المسيرات.
وقالت “كتائب شاهين” إن الصور لاستهداف رتل في بلدة “كفرناها”، غربي حلب.
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ويظهر المقطع استهدف جنود وآليات، بينما كانوا يتحركون على إحدى الطرق.
كما أظهر مقطع متداول الاشتباكات بين قوات المعارضة واستيلائها على أسلحة ومعدات عسكرية خاصة بقوات النظام.
وقال مراسل الجزيرة مباشر إن فصائل المعارضة السورية تمكنت من قطع الطريق الدولي الرابط بين حلب والعاصمة دمشق، بعد سيطرتها على بلدة الزربة جنوبي حلب، مما يشكل ضربة استراتيجية لقوات النظام.
وقالت وكالة الأناضول إن قوات المعارضة اقتربت من حي “حلب الجديدة” في أطراف مدينة حلب.
وسيطرت قوات تابعة للمعارضة السورية على عدد كبير من القرى غربي حلب بعد يومين من القتال.
على الجانب الآخر، قال الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة إن 15 شخصا قتلوا وأصيب 36 نتيجة هجمات النظام والقوات الروسية على شمال غربي سوريا، مشيرا إلى أن بين القتلى 6 أطفال، فيما أصيب 11 طفلا.