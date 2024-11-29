بينهم جنود وحالات خطرة.. إصابة 9 إسرائيليين بإطلاق نار قرب مستوطنة شمالي الضفة (شاهد)

أُصيب 9 إسرائيليين، بينهم جنود و3 في حالة خطرة، جراء عملية إطلاق نار استهدفت حافلة قرب مستوطنة “أريئيل” شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، في حين أعلن جيش الاحتلال “تحييد” منفذ العملية، وتحدثت تقارير عن استشهاده.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “مسلحًا فتح النار تجاه حافلة إسرائيلية عند تقاطع غيتي أفيسار ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار”، وتابع “قواتنا قامت بتحييد المسلح في موقع تنفيذ العملية وتقوم الآن بإغلاق المنطقة وتنفيذ عمليات تمشيط”، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ عملية إطلاق النار كان يرتدي سترة مضادة للرصاص.

לאחר סריקות: נשלל החשד למחבל נוסף, הפיגוע בצומת גיתי בוצע ע"י מחבל אחד – שחוסל; המחבל שביצע את הפיגוע הגיע חמוש בנשק אוטומטי, ולבש אפוד על גופו@Doron_Kadosh pic.twitter.com/oNuSvjGKZj — גלצ (@GLZRadio) November 29, 2024

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، نفذ العملية مسلح فلسطيني وصل إلى مفترق “غيتي أفيسار” قرب مستوطنة “أريئيل”، حيث فتح النار باستخدام سلاح أوتوماتيكي على الحافلة التي تقل عادة مستوطنين.

وفي المقابل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مسلحين اثنين أطلقا النار من سيارة بيضاء على الحافلة التي كانت قادمة من تل أبيب باتجاه “أريئيل”. وتمكن الجيش الإسرائيلي من “تحييد” أحد المهاجمين، بينما تجري عمليات تمشيط واسعة للبحث عن المشتبه به الثاني.

רגעי הפיגוע ליד אריאל: רכב המחבל חולף על פני האוטובוס – ואז נשמע ירי | תיעוד@ItayBlumental pic.twitter.com/3yeHbw02MI — כאן חדשות (@kann_news) November 29, 2024

جنود مصابون في العملية

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن هناك جنودا مصابين في عملية إطلاق النار، ونقلت عن رئيس مجلس مستوطنة كدوميم أن “الهجوم يؤكد أننا في حالة حرب بالضفة الغربية”.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات شمالي الضفة قوله “أطالب بإعادة جميع الحواجز العسكرية بين مدن وقرى الضفة”، وتابع “هجوم مفترق غيتي أفيسار يمثل تصعيدا من جانب السلطة الفلسطينية التي تقوم بتمويل المنفّذين”.

استجابة الطوارئ

ووصلت فرق “نجمة داود الحمراء” إلى موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين الذين تعرض بعضهم لطلقات نارية وآخرون لشظايا الزجاج المحطم، بينما تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى بيلينسون لتلقي العلاج.

وفي أعقاب الحادث، دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات إلى المنطقة وأغلقت الطرق المحيطة بمكان الهجوم، في إطار عملية تمشيط وبحث عن المتورطين. وتشهد المنطقة حالة استنفار أمني في ظل تصاعد التوترات شمال الضفة الغربية.

ووفقًا لموقع 0404 الإسرائيلي، كانت الحافلة التي تعرضت للهجوم متجهة من مستوطنة “أريئيل” إلى تل أبيب، ولم تكن محصنة كما هو معتاد في مثل هذه الرحلات.

תיעוד מתוך האוטובוס – אחרי הפיגוע בצומת גיתי @hod_barel pic.twitter.com/vzRaxAmDnm — גלצ (@GLZRadio) November 29, 2024

رد الجيش الإسرائيلي

ومن جانبه، أصدر جيش الاحتلال بيانًا أعلن فيه “تحييد” منفذ العملية دون تقديم تفاصيل إضافية حول هويته أو حالته. غير أن هيئة البث الإسرائيلية أكدت لاحقًا أن المنفذ قُتل نتيجة إصابته برصاص الجيش.

وأشارت التقارير إلى أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية هرعت إلى مكان الحادث وبدأت عمليات تمشيط في المنطقة.

وتأتي العملية وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، حيث تشهد المنطقة موجة من المواجهات والعمليات التي تزيد من حدة الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية.