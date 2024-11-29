مسؤول أممي: نساء وأطفال غزة ينبشون القمامة بحثا عن الطعام

حذر مسؤول بارز في الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة، مشيرا إلى مشاهد مروعة لنساء وأطفال يبحثون عن الطعام في أكوام النفايات.

وقال أجيث سونجاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إفادة صحفية عبر “الفيديو” من الأردن اليوم الجمعة “شعرت بالقلق الشديد بسبب تفشي الجوع. أصبح الحصول على الضروريات الأساسية معاناة يومية مروعة من أجل البقاء”.

وأضاف سونجاي أن الأمم المتحدة لم تتمكن من إيصال أي مساعدات إلى شمال غزة بسبب “العوائق المتكررة أو رفض السلطات الإسرائيلية عبور قافلات المساعدات الإنسانية”، مشيرا إلى أن نحو 70 ألف شخص لا يزالون يعيشون هناك في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

ووصف سونجاي الأوضاع في شمال غزة بأنها “مروعة” مع نقص حاد في الغذاء وتدهور خطير في الصرف الصحي.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وواسع النطاق، قائلا “من الواضح جدا أن هناك حاجة لإدخال المساعدات الإنسانية الضخمة، وهذا لا يحدث. من المهم للغاية أن تسمح السلطات الإسرائيلية بحدوث هذا”.

وختم سونجاي حديثه بنقل معاناة النساء اللواتي التقى بهن في غزة، قائلا “النساء اللاتي التقيت بهن إما فقدن أفرادا من عائلاتهن أو انفصلن عنهم أو دُفن أقاربهن تحت الأنقاض أو تعرضن للإصابة أو المرض. لقد انهرن أمامي من البكاء، وتوسلن بشدة لوقف إطلاق النار”.

وتواصل إسرائيل عدوانها في شمال غزة منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زاعمة أنها تهدف لمنع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من إعادة تنظيم صفوفها.