“حتما سننتصر”.. سرايا القدس تبث مقطعا جديدا يحمل رسائل قوية من المقاومة (شاهد)

“سنقاوم معًا وننتصر معًا”

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطع فيديو يبرز تصريحات للأمين العام للحركة زياد نخالة.

وأكد نخالة، خلال المقطع، أهمية الوحدة والصمود في مواجهة التحديات، مشيدًا بدعم الشعوب والدول الحليفة، للمقاومة الفلسطينية في معركتها ضد الاحتلال.

ووجه التحية إلى الشعب الفلسطيني والشعوب التي وقفت بجانب المقاومة في لبنان، واليمن، والعراق، وغزة، وإيران، مشيرًا إلى “الدور التاريخي والمميز لإيران في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته”.

وشدد نخالة على ضرورة استمرار المقاومة رغم التضحيات الكبيرة، قائلًا “علينا جميعًا أن نقاتل ونصمد لنحافظ على وجودنا ومقدساتنا، ونعود إلى وطننا فلسطين”.

واختتم كلمته برسالة أمل: “سنقاوم معًا وننتصر معًا، بإذن الله”.