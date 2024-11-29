رغم التنسيق.. الاحتلال يقتل نازحين من النصيرات وينسف أبنية في بيت لاهيا بـ”روبوتات مفخخة” (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين اليوم الجمعة وأصيب آخرون في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ولليوم الـ420 يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في قطاع غزة، عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إنه منذ ساعات الصباح وحتى اللحظة، رفعت طواقم الإنقاذ 19 شهيدًا من الطرقات والبيوت التي قُصف يوم أمس والليلة الماضية في شمال مخيم النصيرات.

وقال المراسل إن 5 فلسطينيين استشهدوا باستهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الدحدوح بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، صباح اليوم، حيث نسف الجيش بعض المباني السكنية بالمخيم.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، أن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة، كما نسف مباني أخرى باستخدام “روبوتات” مفخخة في بيت لاهيا شمالي القطاع.

إطلاق النار على أسرة

واستشهدت زوجة الفلسطيني حسن شريم (أبو خالد) و3 من أبنائهما، وأصيب أبو خالد وابنته الناجية الوحيدة من الأسرة، ونقلا إلى مستشفى العودة.

واستشهد أفراد الأسرة، بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال أثناء خروجهم من بيتهم في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات بتنسيق مع الصليب الأحمر، وما زالت جثمانيهم ملقاة في الشارع.

وفي وقت لاحق قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن الطواقم الطبية تمكنت من انتشال عدد من الشهداء من المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع، بعد عودة الهدوء الحذر.

"جثثهم في الشارع".. لحظة انهيار أب فلسطيني بعد استشهاد أفراد أسرته خلال عملية نزوحهم التي تمت بالتنسيق مع الصليب الأحمر ووكالة الأونروا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/fl0RKxabIC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 29, 2024

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، الأب وهو في حالة انهيار بعد استشهاد أفراد أسرته خلال نزوحهم وخروجهم من المنزل.

وقال الأب المكلوم المصاب بعد وصوله إلى المستشفى وهو يبكي “جثثهم في الشارع”، وذلك بعد استشهاد أفراد أسرته خلال عملية نزوحهم التي تمت بالتنسيق مع الصليب الأحمر ووكالة الأونروا.

إطلاق نار من طائرات “كواد كابتر”

وغربي غزة، أفادت مصادر الجزيرة مباشر باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء استهداف إسرائيل منزلا لعائلة (نصار) في شارع الوحدة غربي مدينة غزة.

وقالت المصادر إن طائرات كواد كابتر إسرائيلية أطلقت النار صوب منازل المواطنين في مخيم 5 بالنصيرات وسط قطاع غزة، في حين نفذ الجيش عمليات نسف للمباني السكنية.

استمرار العدوان على غزة

وصرحت مصادر للجزيرة مباشر، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت عددًا من القذائف وفتحت رشاشاتها الثقيلة صوب دير البلح وسط القطاع، وقصفت محيط مدرسة غرب رفح جنوب القطاع، وشرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت المصادر، بأن طائرات الاحتلال المروحية الأباتشي قصفت بالصواريخ، مناطق مختلفة في المحافظات الوسطى من قطاع غزة.

وقالت إن طواقم الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مخزن للأخشاب في مخيم 5 بالنصيرات وسط القطاع، عقب سقوط قذائف مدفعية على المكان.

ولليوم الـ420 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة، حيث تشن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط وضعٍ إنساني كارثي.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه الواسع على شمال قطاع غزة، تزامنًا مع تدمير مقومات الحياة للمواطنين الذين يرفضون النزوح ومغادرة منازلهم، وتعطُّل عمل الدفاع المدني بعد تهديدات إسرائيلية باستهدافه.