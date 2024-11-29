“عصفور” يهدد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان (فيديو)

هدد “جسم مشبوه” في سماء إسرائيل، أمس الخميس، الهدنة بين تل أبيب وحزب الله اللبناني.

وأطلقت القبة الحديدية للجيش الإسرائيلي صاروخا اعتراضيا لإسقاط الهدف، وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أن صاروخا اعتراضيا أطلق على “هدف مشبوه” على الحدود اللبنانية.

وأوضحت الإذاعة في وقت لاحق، أن “الهدف المشبوه” لم يكن صاروخًا أو مسيّرة أُطلقت من لبنان، بل على الأرجح كان “عصفورًا” أو طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وقد أثارت الواقعة موجة غضب وسخرية داخل إسرائيل، وتساءلت المدوّنة إيدي تيسيما “هل أطلقتم صاروخًا ثمنه يقدر بـ50 ألف دولار لإسقاط طائر؟!”.

وعلق نير ديجان قائلًا “من المثير للاهتمام أنه لم يكن يتم اعتراض الطيور ولا الطائرات قبل وقف إطلاق النار”.

وكتب إزرا ألالو “يبدو أن البرق هو الذي أطلق الصواريخ الاعتراضية، إلى أي مدى تعتقدون أننا أغبياء؟ لقد أقسمتم على الكذب”.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يوم الأربعاء، لينهي معارك بين الجانبين استمرت منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واتسع نطاقها في الشهرين الأخيرين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3961 شهيدا و16520 مصابا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.