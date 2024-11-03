إزالة منحوتات لأول رئيس إسرائيلي من جامعة بريطانية في ذكرى وعد بلفور (شاهد)

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لناشطين مؤيدين لفلسطين، وهم يقومون بإزالة منحوتات (تماثيل) لأول رئيس لإسرائيل، حاييم وايزمان.

يأتي ذلك توافقًا مع الذكرى الـ107 لوعد بلفور الذي أصدرته الحكومة البريطانية في الثاني من نوفمبر/تشرين الأول 1917 خلال الحرب العالمية الأولى، والتزمت فيه بريطانيا بتأييد إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وجاء وعد بلفور نتيجة جهود مناصري الصهيونية داخل الحكومة البريطانية بمن فيهم بلفور، ورئيس الوزراء ديفيد لويد جورج، وعضو مجلس اللوردات هربرت صموئيل، كما أدى حاييم وايزمان، رئيس الاتحاد الصهيوني البريطاني منذ فبراير/شباط 1917، دورًا بالغ الأهمية في تلك الجهود، بحكم علاقته الوثيقة مع بلفور ولويد جورج وونستون تشرتشل.

وأصبح وايزمان بعد ذلك أول رئيس للدولة التي أسستها بريطانيا، وتم الإعلان عنها رسميًّا في 15 من مايو/أيار 1948.

في ذكرى #وعد_بلفور.. ناشطون داعمون لـ #فلسطين يزيلون منحوتات لأول رئيس إسرائيلي، حاييم وايزمان من جامعة مانشستر البريطانية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/FbzHVD1lW5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2024

نص وعد بلفور

جاء وعد بلفور على شكل رسالة قصيرة موجَّهة من وزير الخارجية البريطاني اللورد آرثر جيمس بلفور إلى رئيس الجالية اليهودية في بريطانيا اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، بعد موافقة مجلس الوزراء البريطاني.

وجاء النص على النحو التالي “يسرني جدًّا أن أبلغكم، بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عُرض على الوزارة وأقرته”.

“إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يُفهم جليًّا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى”.

وختم بالقول “سأكون ممتنًّا إذا أحطتم الاتحاد الصهيوني علمًا بهذا التصريح”.