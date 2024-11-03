استدعاء 70 ألفا للخدمة العسكرية.. معاريف تكشف آثارا كارثية للحرب على طلبة الجامعات في إسرائيل

نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الأحد، تقريرًا كشف عن الأثر الكبير الذي خلّفته الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولبنان على الطلبة الجامعيين في إسرائيل.

وذكر التقرير أن الطلبة يعانون أزمات اقتصادية واجتماعية ونفسية عميقة مع بدء العام الدراسي الجديد.

أكثر من 70 ألف طالب تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية

وحسب التقرير، الذي استند إلى استطلاع للرأي أجراه “الاتحاد القُطري للطلبة الجامعيين”، فإن 44% من الطلبة يواجهون صعوبات مالية خطيرة بسبب الحرب. كما أن أكثر من 70 ألف طالب تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية الاحتياطية، في حين تم تهجير 10 آلاف طالب آخرين من منازلهم بسبب الأعمال القتالية.

وأشار التقرير إلى أن الوضع الأمني قد تسبب في تعطيل التقدم الأكاديمي للعديد من الطلبة، إذ أفاد 44% منهم بأنهم لم يتمكنوا من إنهاء العام الدراسي كما كان مخططًا.

واضطر 22% من الطلبة لتأجيل مقرراتهم إلى فصول قادمة أو حتى إلى العام المقبل، مما يشكّل مزيدًا من التحديات أمام مسيرتهم الأكاديمية.

كما أن التعبئة الاحتياطية للطلبة وعمليات الإجلاء المتكررة من مساكنهم تسببت في “انقطاع واضح لمسارهم الدراسي، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبلهم الأكاديمي”.

مصاعب مالية كبيرة وتراجع الثقة في الحكومة

وأفاد التقرير أيضًا بأن 44% من الطلبة يعانون “مصاعب مالية كبيرة بسبب ظروف الحرب”، إذ فقد العديد منهم مصادر دخلهم بسبب الخدمة الاحتياطية أو فقدان وظائفهم، بينما اضطر آخرون إلى الاعتماد على دعم أهليهم.

وللمرة الأولى، أظهر الاستطلاع أن 51% من الطلبة يتلقون دعمًا ماليًّا من أسرهم، وارتفع متوسط الدعم العائلي بنسبة تجاوزت 20% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 2614 شيكلًا شهريًّا.

وبالتوازي، ارتفع الإنفاق الشهري للطالب إلى 6138 شيكلًا، إذ ازدادت نفقات الرعاية النفسية والعلاجية، في حين أشار 68% من الطلبة إلى عدم قدرتهم على توفير أي جزء من دخلهم.

وأظهر التقرير تراجعًا حادًّا في ثقة الطلبة بالحكومة، إذ أعرب 62% منهم عن شعورهم بأن الحكومة لا تعمل لصالحهم، بينما يعتقد 12% فقط أن الحكومة تهتم بمصالحهم.

هذه الفجوة في الثقة، جنبًا إلى جنب مع تأثيرات الحرب، دفعت 31% فقط من الطلبة إلى الإعراب عن تفاؤلهم بمستقبل إسرائيل، بانخفاض قدره 11% مقارنة مع بداية العام.

تدهور الحالة النفسية

وكانت “كلية بيت بيرل” قد نشرت استطلاع رأي آخر، في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يفيد بأن نصف الطلبة تقريبًا “يعانون تدهورًا في حالتهم النفسية نتيجة للحرب المستمرة”.

وأشار ثلث الطلبة، خاصة في السنوات الأكاديمية المتقدمة، إلى “تراجع واضح في أدائهم الأكاديمي”.

وأوضح الاستطلاع أن أكثر من نصف الطلبة يواجهون مصاعب في حضور المحاضرات فعليًّا بسبب الظروف الأمنية المتوترة، في حين أبدى 56% منهم أنهم شعروا بتدهور نفسي خلال العام الماضي.

وطالب رئيس اتحاد الطلبة الجامعيين الإسرائيليين إلحانان فلهيمر الحكومة بالتحرك السريع، قائلًا “إن الواقع الذي يعيشه الطلبة اليوم هو من أصعب ما عرفناه، وانعدام الثقة بالمؤسسات الحكومية يعكس هذه الحقيقة المريرة. يجب على صناع القرار الاستجابة فورًا لمشكلات الطلبة لضمان مستقبلهم الأكاديمي والشخصي”.