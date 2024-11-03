استشهاد أطفال جراء استهداف الاحتلال قافلة مساعدات في غزة (فيديو)
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3/11/2024-|آخر تحديث: 3/11/202409:14 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 9 فلسطينيين غالبيتهم أطفال، وإصابة عدد آخر، بعد قصف من طيران الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس.
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وكشفت مصادر إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت عناصر تأمين قافلة مساعدات دولية، مما أدى لاستشهاد عدد من المارة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 43341 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.
المصدر : الجزيرة مباشر