الأمم المتحدة تكشف عن رقم صادم لعدد الشهداء من الأطفال في جباليا خلال يومين

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل إن أكثر من 50 طفلا قتلوا في جباليا، شمالي قطاع غزة، في غضون الـ 48 ساعة الماضية.

وأضافت المسؤولة الأممية في بيان، اليوم الأحد، أنه “إلى جانب العدد المروع من وفيات الأطفال في شمال غزة جراء هجمات أخرى، تضاف الأحداث الأخيرة لتكتب فصلا مظلما آخر في واحدة من أحلك فترات هذه الحرب المروعة”.

وأشار بيان مديرة اليونيسف إلى تعرض سيارة إحدى موظفات المنظمة لهجوم “يعتقد أنه من طائرة مسيرة، صباح يوم السبت، أثناء قيادتها عبر جباليا – النزلة، أثناء عملها في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال”.

وطالبت “إسرائيل بإجراء تحقيق فوري في ملابسات الهجوم على موظفتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين”.

وأضاف البيان أن ثلاثة أطفال على الأقل أصيبوا في “هجوم آخر بالقرب من عيادة تطعيم في الشيخ رضوان، أثناء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال”.

وقالت مديرة اليونيسف إن الهجمات على جباليا وعيادة التطعيم وموظفة اليونيسف تعد أمثلة أخرى على العواقب الخطيرة للضربات العشوائية على المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت أنه “وفقا للقانون الدولي الإنساني، يجب دائما حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما فيها المباني السكني والعاملون في المجال الإنساني ومركباتهم”، مشددة على أن “أوامر النزوح أو الإخلاء لا تسمح لأي طرف في النزاع باعتبار جميع الأفراد أو الأشياء في منطقة ما أهدافا عسكرية؛ كما أنها لا تعفي الأطراف من التزاماتها بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية”.

وقالت المسؤولة الأممية إن “جميع سكان شمال غزة، وخاصة الأطفال، يواجهون خطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والقصف المستمر”.

ودعت مديرة اليونيسف “الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لضمان احترام القانون الدولي، مع إعطاء الأولوية لحماية الأطفال”، مؤكدة أنه “حان الوقت لإنهاء هذه الحرب”.