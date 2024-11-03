توعد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، بالرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء بأن نائب قائد الحرس الثوري، قال في رده على سؤال حول موعد تنفيذ عملية “الوعد الصادق 3” ردا على إسرائيل، “إنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها، لكنها ستُنفّذ حتمًا”.

وقال العميد علي فدوي، في كلمة خلال مراسم “يوم مقارعة الاستكبار”، في جامعة شريف للتكنولوجيا، إن الحرب على غزة كشفت “أكاذيب الصهيونية”، موضحًا “لقد أدرك الناس في العالم أنه قد كُذب عليهم طوال 96 عامًا، واكتشفوا أن الكيان الصهيوني هو كيان احتلالي، لقد توصلوا إلى حقيقة كانت مُخفاة منذ سنوات”.

دول عربية تدعم إسرائيل

واتهم العميد الإيراني بعض الدول العربية بتقديم مساعدات لإسرائيل في حربها، قائلًا “إن بعض الدول العربية تقدم الإمدادات لممارسات الصهاينة”، معتبرًا أن هذا التعاون يعد “إحدى عجائب الدنيا”.

وأشار أيضًا إلى أن إيران والمقاومة يقفان إلى جانب شعب غزة وفلسطين، قائلًا “إن بعض الدول العربية تساعد إسرائيل سرًا وتحتفظ بعلاقات مع هذا الكيان، بينما دول المقاومة لم تترك الشعب الفلسطيني وحيدًا”.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفت عشرات الطائرات الإسرائيلية أهدافا ومواقع في إيران، فيما قالت إسرائيل إنه رد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من الشهر نفسه.

“مقارعة الاستكبار”

يوم “مقارعة الاستكبار” هو مناسبة سنوية في إيران تُقام في 4 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وتُعرف بأنها يوم مناهضة الهيمنة الدولية، وتحديدًا الولايات المتحدة.

تعود هذه الذكرى إلى حادثة احتلال السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، وتُقام بهذه المناسبة فعاليات وشعارات تُندد بالاستعمار العالمي، وتسعى لتأكيد استقلالية السياسات الإيرانية وتأييد قضايا المقاومة ضد ما تصفه بـ”قوى الاستكبار” في المنطقة.