بث لحظة اختطاف عماد أمهز.. الكشف عن تفاصيل جديدة ووالده يخرج عن صمته (فيديو)

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل جديدة بشأن عملية الكوماندوز البحري التي زعمت أنها أسفرت عن اعتقال من قالت إنه المسؤول العسكري في حزب الله، عماد فاضل أمهز، شمالي لبنان.

وقال مراسل إذاعة جيش الاحتلال في لبنان، عبر حسابه بمنصة إكس، إن العملية كان مخططًا لها منذ مدة طويلة، حيث كانت إسرائيل تتحين الفرصة المناسبة من الناحية الاستخبارية والعملياتية لتنفيذها.

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ووفقًا للمعلومات، فقد قام المسؤولون الاستخباريون بمراقبة المستهدَف عماد أمهز، مدة (لم تُحدَّد)، وانتظروا اللحظة التي تتيح فرصة نجاح عالية للعملية.

وفي النهاية، نفذت وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية “شايطيت 13” المهمة بدقة، وانتهت دون وقوع أي أحداث غير عادية أو مقاومة، إذ لم تحدث مواجهة مع مسلحين، كما أن المعتقل لم يُبدِ أي مقاومة واستسلم للقوات المهاجمة.

لحظة الاختطاف

وأشار المراسل إلى أنه لم تكن لدى الجيش الإسرائيلي نية لإعلان مسؤوليته عن العملية، إلا أن تسريب الخبر في وسائل الإعلام اللبنانية، دفع الجيش إلى مناقشة المسألة واتخاذ قرار بتحمل المسؤولية.

وكانت تقارير إعلامية لبنانية قد أفادت، أمس السبت، بأن قوة عسكرية إسرائيلية نفذت عملية إنزال بحري في منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان واختطفت مواطنًا لبنانيًّا.

وأفاد مسؤولون أمنيون بأن الجيش كان مستعدًّا لاحتمال كشف المهمة برمتها، وكان يدرك احتمال وجود كاميرات توثق نشاط القوات في المنطقة، لكن ذلك لم يشكل عائقًا أمام تنفيذ العملية.

אירוע מענייו מאוד👇

נמתין לדוצ בעניין إعلام لبناني عن مصدر أمني : “جيش” الاحتلال نفذ فجر الجمعة عملية إنزال على شاطئ البترون شمالي لبنان، واختطف القبطان اللبناني (عماد أمهز) الذي كان يقيم في احدى الشاليهات، ويتابع دراسته البحرية في المعهد القريب هناك. pic.twitter.com/27mE3BYTAN — 🟢or keren (@Wq0oQJmUSfZunt5) November 2, 2024

“ليس مواطنًا عاديًّا”

وشارك في الميدان محققون من وحدة “أمان 504” إلى جانب مقاتلي “الأسطول 13” بملابس مدنية، حيث أجروا تحقيقًا أوليًّا مع المعتقل للتأكد من هويته وأنه الهدف المطلوب للاعتقال. وقد ساعد المحققون، الذين يتحدثون اللغة العربية، في التحقق من هوية المسؤول العسكري في حزب الله.

وأوضح المسؤولون الأمنيون أن المعتقل ليس مواطنًا لبنانيًّا عاديًّا، بل هو فرد بارز في “حزب الله” ومشارك بالكامل في الأنشطة العسكرية.

وزعم مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المجال البحري داخل حزب الله يُعَد من المجالات السرّية للغاية، ويتعامل معه عدد محدود من الأفراد داخل التنظيم. وأضاف “لهذا، فإن اعتقال مسؤول رفيع في هذا المجال يُعَد إنجازًا ذا قيمة استخبارية كبيرة”.

توثيق من كاميرات المراقبة الأمنية في مدينة البترون حول عملية اختطاف المسؤول الكبير في حزب الله عماد فاضل أمهز pic.twitter.com/u0A9fFEcgr — مكان الأخبار (@News_Makan) November 2, 2024

موقف حزب الله

وفي المقابل، لم يؤكد “حزب الله” أو ينفِ ما ذكرته إسرائيل بشأن انتماء عماد أمهز إليه، لكنه أصدر بيانًا علَّق فيه على ما نقلته إحدى القنوات العربية في هذا الصدد.

وردًّا على ما ذكرته القناة بشأن تلقيها معلومات من “مصادر في حزب الله” تفيد بعدم وجود ضابط في الحزب يُدعى عماد أمهز، قال الحزب في بيانه “سياستنا واضحة تمامًا، وسبق أن شرحناها وأكدناها في بيانات سابقة، وهي أنه لا توجد مصادر في حزب الله، أو مصادر مقربة من حزب الله، تُصرح للإعلام”.

وجدَّد الحزب تأكيده أن مواقفه الرسمية تُنشر حصرًا من خلال بيانات رسمية.

والد عماد يناشد لإطلاق سراح ابنه

بدوره، وجَّه فاضل أمهز -والد المختطف عماد أمهز- رسالة إلى الحكومة اللبنانية والقوات الألمانية والبحرية اللبنانية، مؤكدًا أن ابنه قبطان بحري مدني، لا ينتمي إلى أي حزب سياسي ولا يتدخل في السياسة، وكان يخضع لدورة تدريبية في البترون.

وأوضح أن عماد يعمل على بواخر مدنية لنقل المواشي والسيارات، ويستخدم جواز سفر بحريًّا لدخول البلدان عن طريق البحر. وطالب أمهز السلطات اللبنانية والقوات الدولية بالتدخل لإعادة ابنه، مشددًا على ضرورة تحمُّل المسؤولية لحمايته وضمان عودته إلى عائلته بسلام.