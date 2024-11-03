بعد تعزيزهم بلواء “كفير”.. ماذا نعرف عن ألوية جيش الاحتلال التي تقاتل في جباليا؟

عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه البري المتواصل منذ نحو شهر على بلدة جباليا ومخيمها، بضم لواء جديد.

والاثنين الماضي، أعلن جيش الاحتلال مغادرة اللواء 460 بلدة جباليا ومخيمها، بينما يواصل لواءا “جفعاتي” و”401″ القتال، ليعود ويعلن، اليوم السبت، تعزيز قواته في المنطقة بدخول لواء “كفير” إلى جباليا، مساء أمس الجمعة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن 3 ألوية نظامية باتت تعمل الآن في جباليا هي “كفير” و”جفعاتي” و”401″.. فماذا نعرف عن هذه الألوية؟

لواء كفير أو اللواء 900

تأسس عام 2005، وهو أحد أكبر ألوية المشاة بجيش الاحتلال مختص بالحرب داخل المناطق الحضرية.

يضم 6 كتائب ويرتدي أفرادها القبعات المموهة والأحذية الحمراء.

تأسس استجابة لمحاربة ما سمّاه جيش الاحتلال “الإرهاب الفلسطيني” بالضفة الغربية.

منتسبو اللواء يخضعون لتدريبات بينها الحرب الكيميائية وحرب المدن والمناطق المعقدة، ويتعلمون اللغة العربية.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية كانت قد وصفت كتائب في اللواء بالعنف والتشدد.

شبكة “سي إن إن” أوردت في تحقيق أن مسؤولين أمريكيين يصفون استمرار ترقية قادة سابقين بلواء كفير بأنه مقلق وقد يكون له عواقب مدمرة.

لواء كفير يتصدر قائمة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

في أغسطس/آب 2024، قاد لواء كفير عملية “مخيمات صيفية” بالضفة الغربية، وُصفت بأنها الأقسى منذ عملية السور الواقي عام 2002.

شارك “لواء كفير” في الحرب على غزة بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحدات “لواء كفير” اقتحمت مدرسة مهدية الشوا شمالي قطاع غزة في إبريل/نيسان الماضي، وأجبرت الرجال على خلع ملابسهم.

لواء 401

اللواء المدرع 401 “أعقاب الفولاذ” تأسس عام 1967 خلال حرب الأيام الستة.

أحد أقوى 3 ألوية يتكون منها سلاح المدرعات الإسرائيلي، ويعتمد على دبابات ميركافا.

شارك اللواء في حربي 1967 و1973 وحربي لبنان 1982 و2006، وفي قمع الانتفاضة الثانية والحروب على قطاع غزة.

شارك اللواء في الحرب على غزة عقب طوفان الأقصى.

اللواء منذ تأسيسه يتصدر قائمة الانتهاكات ضد الفلسطينيين

في نوفمبر/تشرين الأول 2023، هاجم اللواء موقع بدر غربي غزة، واستشهد نحو 150 فلسطينيا.

في نوفمبر 2023، شارك اللواء في الهجوم على مستشفى الرنتيسي ومجمع الشفاء الطبي.

في فبراير/شباط 2024، شارك اللواء في الهجوم على مقرات الأونروا.

في مارس/آذار 2024، أعلن جيش الاحتلال أن اللواء شارك في قتل 113 فلسطينيا وصفهم بـ”الإرهابيين” في حي الزيتون بمدينة غزة.

في إبريل 2024، أعلن جيش الاحتلال أن اللواء شارك في قتل أكثر من 40 فلسطينيا بزعم كونهم “إرهابيين”.

حتى مارس الماضي، خسر اللواء منذ اندلاع الحرب 25 قتيلا و650 جريحا.

أحد أبرز ضباطه العقيد إحسان دقسة قائد اللواء الذي قُتل في شمال غزة.

لواء جفعاتي

تأسس عام 1947 على يد منظمة الهاغاناه.

لواء مشاة تابع لفرقة الصلب المدرعة.

جفعاتي هو الاسم السري لشمعون أفيدان مؤسس اللواء.

أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ينقسم لواء جفعاتي إلى مجموعة من الوحدات والكتائب، وتتميز بأنها تحمل أسماء لا أرقاما.

شارك اللواء في جميع الحروب أعوام 1948 و1967 و1973 و1982، وشارك في جميع الاجتياحات البرية لقطاع غزة.