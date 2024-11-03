تصريحات مفاجئة لوزير إسرائيلي عن رد إيران المنتظر

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش قوله إنه “في حال ارتكاب إيران خطأ” واتخاذ قرار بالرد على الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فربما ستكون هناك ميزة في ذلك لإسرائيل، لأنه سيسمح لها بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها في المنطقة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ووصفت إذاعة الجيش تصريحات (الوزير كيش من حزب الليكود الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) بأنها مفاجئة.

وفجر 26 أكتوبر الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها تصدت بنجاح لمحاولات ما سمته “الكيان الصهيوني” مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد، بينما أدى الهجوم إلى مقتل 4 جنود إيرانيين، وفق بيان رسمي.

ومنذ ذلك الوقت، رفعت إسرائيل حالة التأهب عبر نشر منظومة الدفاع الجوي الأمريكية “ثاد”، تحسبًا لرد إيراني.

في السياق، توقع أفيغدور ليبرمان رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” ألا تهاجم إيران إسرائيل قبل الانتخابات الأمريكية (المقررة بعد غد الثلاثاء)، مشددا على ضرورة ضربها وعدم الانتظار، وفق قوله.

وأضاف وزير الدفاع الأسبق، في تصريحات لصحيفة “معاريف” أنه “يجب أن يكون هناك رد ساحق على إيران يشمل جميع البنى التحتية للطاقة ومنشآتهم النووية”.

وحذر من رد ضعيف على إيران قائلا “لا يمكننا تحمل حرب استنزاف أخرى ضد إيران، وعلينا توجيه ضربة ساحقة لها”.

عملية “الوعد الصادق 3” ستنفذ حتما

من جهته، توعد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، بالرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران.

وأفادت وكالة “تسنيم” للأنباء بأن نائب قائد الحرس الثوري، قال في رده على سؤال حول موعد تنفيذ عملية “الوعد الصادق 3” ردا على إسرائيل، “إنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها، لكنها ستُنفّذ حتمًا”.

وأمس السبت، توعد المرشد الإيراني على خامنئي، كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بردٍ قاسٍ إزاء ما فعلته الدولتان ضد طهران.

وقال خامنئي في كلمة أمام مجموعة كبيرة من الطلاب، في العاصمة طهران بمناسبة يوم الطالب “سنقوم بكل ما هو ضروري على المستوى العسكري أو التسليح أو العمل السياسي لمواجهة الغطرسة، والسلطات مشغولة حاليا بالقيام بهذا الأمر”.

وأضاف أن مساعي الأمة الإيرانية وسلطاتها لمواجهة “النظام الإجرامي الذي يحكم العالم اليوم” لن تفشل بالتأكيد.

في السياق، نقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن مسؤول أمريكي ومسؤول إسرائيلي سابق قولهما إن الولايات المتحدة حذرت إيران في الأيام القليلة الماضية من شن هجوم آخر على إسرائيل، وذكرت أنها لن تكون قادرة على كبح إسرائيل إذا هاجمتها طهران مجددا.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على طهران، جاء على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، مطلع أكتوبر الماضي، في هجوم قالت طهران إنه انتقام لاغتيال كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحسن نصر الله الأمين العام لـ(حزب الله)، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان.