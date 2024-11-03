تقارير صادمة تكشف حجم الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة المحتلة خلال شهر

أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداءً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنقضي. وأوضحت الهيئة في بيانها أن “قوات الاحتلال نفذت 1130 اعتداءً، بينما نفذ المستوطنون 360 اعتداءً”.

وأبرزت الهيئة أن الاعتداءات تركزت بشكل خاص في محافظات نابلس (307 اعتداءات) والخليل (280 اعتداءً) والقدس (179 اعتداءً).

وشملت الاعتداءات هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وإعدامات ميدانية، وتخريب أراضٍ وتجريفها واقتلاع أشجار، إلى جانب الاستيلاء على ممتلكات وإغلاق الطرق ونصب الحواجز.

اقتلاع الأشجار

ووفقًا للبيان، فقد تسبَّب المستوطنون في اقتلاع 1401 شجرة، من بينها 1339 شجرة زيتون، حيث توزعت الاعتداءات على اقتلاع 740 شجرة في الخليل، و193 في نابلس، و178 في رام الله، و160 في بيت لحم، و100 في سلفيت، و30 في قلقيلية.

كما صادرت السلطات الإسرائيلية خلال أكتوبر 84 دونمًا من الأراضي الفلسطينية في محافظات القدس وجنين وسلفيت عبر ثلاثة أوامر عسكرية. ونفذ الجيش الإسرائيلي كذلك 34 عملية هدم شملت 45 منشأة، منها 12 منزلًا مأهولًا و6 منازل غير مأهولة و19 منشأة زراعية.

وفي سياق متصل، كشف مركز “بتسيلم” الحقوقي الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي عن مخطط لحكومة بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير الفلسطينيين والرعاة من أراضيهم في الضفة بالتعاون مع المستوطنين، ورأى المركز ذلك جزءًا من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

ارتفاع وتيرة الاستيطان

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن أكثر من 720 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وأظهرت تقارير إسرائيلية ودولية وفلسطينية ارتفاع وتيرة الاستيطان منذ تشكيل الحكومة اليمينية الحالية في نهاية 2022.

وتصنف الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه “غير قانوني”، وتؤكد أنه يقوض فرص حل الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، مطالبة منذ عقود بوقفه دون جدوى.

ومع استمرار الحرب على غزة، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، ووسَّع المستوطنون اعتداءاتهم، مما أسفر عن 767 شهيدًا ونحو 6300 مصاب، إضافة إلى اعتقال 11500 شخص، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

اقتحام الأقصى

وفي سياق متصل، كشف تقرير فلسطيني، اليوم، عن تعرُّض المسجد الأقصى لـ23 عملية اقتحام من مستوطنين إسرائيليين خلال شهر أكتوبر المنقضي، بينما منع الجيش الإسرائيلي رفع الأذان 95 مرة في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فإن المسجد الأقصى في القدس الشرقية شهد 23 اقتحامًا شارك فيها 9721 مستوطنًا، تضمنت أداء طقوس دينية وانبطاحًا جماعيًّا في المنطقة الشرقية بمناسبة “رأس السنة العبرية”.

وأشار التقرير أيضًا إلى اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى خلال “عيد العُرش”، حيث أدلى بتصريحات تهدف إلى تغيير الوضع الراهن في القدس.

يُذكر أن الشرطة الإسرائيلية تسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى منذ عام 2003، رغم اعتراضات دائرة الأوقاف الإسلامية التي تدعو باستمرار إلى وقف هذه الاقتحامات دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.