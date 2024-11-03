تقرير: تكتيكات جديدة للمقاومة في جباليا تفرض على إسرائيل تغيير خططها العسكرية (فيديو)

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تقريرًا عن الوضع العسكري في مخيم جباليا بقطاع غزة، وذكرت أن جيش الاحتلال يواجه تحديات جديدة من حيث طبيعة المتفجرات والتكتيكات الدفاعية التي تبنتها كتائب القسام وفصائل المقاومة.

ونقلت الصحيفة عن ضباط جيش الاحتلال العاملين في جباليا كيف أن المخيم قد تم تفخيخه بمئات العبوات الناسفة التي يُعَد معظمها “بدائية” وأقل تعقيدًا من تلك التي واجهتها فرقة 162 في رفح.

وقالوا “هذه العبوات موزعة بين الأنقاض والممرات، مما يزيد من صعوبة كشفها والتعامل معها، ويؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود”.

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تطبيق خطة الجنرالات

ذكر التقرير أن جيش الاحتلال بدأ في تطبيق جزء من خطة اللواء المتقاعد غيورا آيلاند، المعروفة باسم “خطة الجنرالات”.

وكان مخيم جباليا خلال الأسبوع الأول من الغارات محاصرًا، بهدف إقناع عشرات الآلاف من سكان المنطقة بالخروج منها. لكن هذا الحصار توقف، بضغط شديد من الجانب الأمريكي، وتمّت إعادة إدخال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المنطقة التي تديرها حركة حماس.

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והחל מהקיץ כתף אל כתף עם “פורום המפקדים והלוחמים במילואים” בהובלת אל”מ חזי נחמה.

זעקנו שהרמטכ”ל עצר את המלחמה בשיאה… pic.twitter.com/D5WUxyuLJh — Ronen Cohen רונן כהן (@RonenCohen7150) October 21, 2024

وأشار التقرير إلى أن المقاتلين الفلسطينيين بدؤوا في تحويل قذائف الهاون إلى عبوات ناسفة، مستفيدين من تجاربهم السابقة في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى حادثة زراعة عبوة ناسفة في الطابق الثاني من أحد المباني، وهي خطوة غير معتادة تسببت في تغيير تكتيكات جيش الاحتلال، الذي كان معتادًا على مواجهة العبوات في الطوابق الأرضية.

قدرات المقاومة في جباليا

وذكر التقرير أن تقديرات جيش الاحتلال تشير إلى وجود المئات من المقاتلين في جباليا، يتحصنون خلف خطوط دفاعية معقدة داخل المدينة.

בית החולים כמאל עדואן בג׳באליה לאחר פעילות כוחות צה״ל מנהל בתי חולים שדה במשרד הבריאות בעזה: ריח המוות נודף מאזור בית החולים כמאל עדוואן. pic.twitter.com/PQGHtNqQgy — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) October 26, 2024

ويدير هؤلاء المقاتلون معاقلهم في جباليا بوصفها موقعًا استراتيجيًّا لحماس شمالي قطاع غزة، وأنه من المتوقع أن تستمر العمليات العسكرية في جباليا خلال الفترة القادمة، في الوقت الذي تعمل فيه القوات الإسرائيلية على إزالة خطوط الدفاع وتعزيز سيطرتها في المدينة.

حيث سُمح للجيش أخيرًا باستخدام التمشيط المدفعي بحجة رحيل معظم السكان المدنيين من المنطقة.

الإبادة في النصيرات

ذكر التقرير أنه بالتوازي مع استمرار العمليات في جباليا، فإن فرقة 252 تتقدم نحو مخيم النصيرات جنوب محور “نيتساريم”. ولا يُستبعد بقاء كتيبة أو لواء في هذا المحور، في خطوة تهدف إلى فصل جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون عن مدينة غزة، لتعزيز سيطرة الاحتلال على المنطقة، وفرض مزيد من العزلة على شمالي القطاع.