حزب الله يهاجم قواعد شراغا ورامات دافيد وبلماخيم العسكرية الإسرائيلية (فيديو)

بث الإعلام الحربي التابع لـ(حزب الله) مقطعا مصورا، اليوم الأحد، تضمن ما قال إنها مشاهد من عملية استهداف قواعد “شراغا” و “رامات دافيد” و”بلماخيم” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيّرات انقضاضية.

وفي تدوينة له، نشر الحزب عبر حسابه على منصة “تلغرام” مقطع “فيديو” مصحوبا بعنوان: “مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية قواعد شراغا، رامات دافيد وبلماخيم التابعة لجيش العدو الإسرائيلي بمسيّرات انقضاضية”.

وبوقت سابق اليوم، أعلن الحزب في سلسلة بيانات منفصلة أنه شن هجوما بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة بلماخيم الجوية، جنوب تل أبيب.

وأوضح الحزب أن هذه القاعدة “تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس الدفاعية”.

وأكد الحزب استهداف 5 قواعد أخرى هي “قاعدة شراغا، شمالي مدينة عكا، بسرب من المسيرات الانقضاضية”، و”قاعدة سنط جين اللوجستية، شمال عكا، بصلية صاروخية كبيرة”.

وأفاد أنه قصف “قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا، بسرب من المسيّرات الانقضاضية”.

كما قصف (حزب الله) “قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية، ‏شمال حيفا، مرتين، بصلية صاروخية وبصلية صاروخية نوعية”، إلى جانب استهداف “قاعدة مسغاف شمال شرق مدينة حيفا، بصلية صاروخيّة”.

وفي وقت لاحق بث الإعلام الحربي التابع لـ(حزب الله) مقطعا مصورا، تضمن ما قال إنها مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية تحشّدات جيش الاحتلال في منطقتي تل الخزان وجل الدير بصليات صاروخية.

وبالتزامن، قال جيش الاحتلال إن 27 صاروخا أُطلق من لبنان تجاه منطقة الجليل، منذ صباح الأحد.

وفي بيانات منفصلة، نشرها بحسابه على منصة “إكس” قال الجيش، إنه بعد صفارات الإنذار التي تم تفعيلها في منطقتي كرمئيل ومنشيه قرب حيفا رصد إطلاق صاروخين من لبنان، تم اعتراض أحدهما فيما سقط الآخر بمنطقة مفتوحة.

وأضاف جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه منطقة الجليل الغربي تم اعتراض بعضها، فيما سقط الباقي بمناطق مفتوحة.

وقال في بيان آخر “إثر الإنذارات التي تم تفعيلها في خليج حيفا والجليل الأعلى، رصدنا نحو 10 صواريخ أُطلقت من لبنان اعترض سلاح الجو بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة”.