حصيلة ثقيلة في يوم واحد.. حزب الله يقصف 7 قواعد إسرائيلية وشركة صناعات عسكرية و6 مستوطنات (شاهد)

أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ 7 قواعد وشركة صناعات عسكرية شمالي ووسط إسرائيل أمس السبت.

كما أفاد بشن هجمات صاروخية على مدينة صفد و6 مستوطنات شمالي إسرائيل، إلى جانب قصف 8 تجمعات لجنود شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان.

وارتفع بذلك عدد الهجمات التي نفذها الحزب، أمس السبت، إلى 26 وفق سلسلة بيانات نشرها عبر حسابه على تليغرام.

قصف قواعد عسكرية

ففي وسط إسرائيل، قال الحزب إنه قصف قاعدة غليلوت، التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، في ‏ضواحي تل أبيب، برشقة صاروخية نوعية. ولاحقًا، قال إنه استهدف القاعدة ذاتها بمسيَّرة انقضاضية.

كما أعلن الحزب شن هجوم بسرب من المسيَّرات الانقضاضية على قاعدة بلماخيم الجوية جنوب تل أبيب، التي تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس الدفاعية.

وفي شمالي إسرائيل، أفاد الحزب باستهداف 5 قواعد أخرى، هي:

قاعدة شراغا، شمالي مدينة عكا، بسرب من المسيَّرات الانقضاضية.

قاعدة سنط جين اللوجستية، شمال عكا، برشقة صاروخية كبيرة.

قاعدة مسغاف شمال شرق مدينة حيفا، برشقة صاروخية.

قاعدة رامات ديفيد ومطارها جنوب شرق حيفا، بسرب من المسيَّرات الانقضاضية.

قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية، ‏شمال حيفا، مرتين برشقة صاروخية وبرشقة صاروخية نوعية.

وذكر الحزب أيضًا أنه استهدف مقر شركة ألتا للصناعات العسكرية، شمال شرق حيفا، برشقة صاروخية. ولفت إلى أن هجماته على هذه القواعد ولهذه الشركة أصابت أهدافها بدقة.

قصف مدن ومستوطنات وجنود

وفي شمالي إسرائيل كذلك، أعلن الحزب أنه استهدف برشقات صاروخية صفد التي تحتضن مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال و6 مستوطنات هي: بيريا ويسود همعلاه ودلتون وشاعل وبار يوحاي و‏الكريوت.

وتابع أنه قصف برشقات صاروخية 4 تجمعات لجنود إسرائيليين في صفد، ومستوطنات بار يوحاي والمالكية وأفيفيم.

وفي جنوبي لبنان، لفت الحزب إلى أنه قصف برشقات صاروخية 3 تجمعات لجنود شرقي بلدة مارون الراس، وفي موقع جل الدير مقابل مارون الراس، وفي منطقة تلة الخزان عند أطراف بلدة حولا.‏

وفي تصدٍّ آخر بالجنوب، قال الحزب إنه رصد قوة إسرائيلية تحاول التقدم باتجاه بلدة حولا، قبل استهدافها بصاروخين موجَّهين أصابا جرافتين عسكريتين كانتا في مقدمة القوة، مما أدى إلى تدميرهما واحتراقهما، وقتل وجرح من فيهما، وإجبار القوة على الانسحاب.

وأضاف أنه بعد انسحاب القوة باتجاه منطقة تلة الخزان، عند أطراف بلدة حولا، تم استهدافها بـ3 رشقات صاروخية حققت إصابات مباشرة.

أضرار وإصابات في إسرائيل

على الجانب الإسرائيلي، قالت القناة 12 الخاصة إن 10 مسيَّرات و130 صاروخًا من لبنان اخترقت الأراضي الإسرائيلية منذ فجر السبت.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، في بيان، إجلاء 19 مصابا إثر سقوط صاروخ مصدره لبنان على مبنى في بلدة الطيرة بمنطقة شارون.

بينما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن شركة الكهرباء تعمل في بلدات عدة بمنطقتَي إصبع الجليل والجليل الغربي (شمال) لإصلاح أضرار نجمت عن رشقة صاروخية من لبنان السبت.

وأضافت أنه في هذه المناطق تضررت شبكة الجهد العالي، وتقطعت الأسلاك.

وفي تطور آخر، أعلنت إذاعة الجيش أن طائرة مسيَّرة أُطلِقت من لبنان، أصابت مصنعًا بمنطقة الجليل الغربي، بعدما فشلت مروحيات ومقاتلات إسرائيلية في اعتراضها على مدى نحو 40 دقيقة.

وبثت منصات إسرائيلية على تليغرام صورًا لضرر كبير لحق بالمصنع.