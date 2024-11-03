رشقات صاروخية من لبنان رغم إنذارات الإخلاء وهدف جوي “مشبوه” يعبر إلى داخل إسرائيل (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 25 صاروخًا أُطلِقت من لبنان اتجاه منطقة الجليل بشمالي البلاد منذ صباح اليوم الأحد.

وقال الجيش في بيان عبر حسابه على منصة إكس، إنه بعد صفارات الإنذار التي تم تفعيلها في منطقتَي كرمئيل ومنشيه قرب حيفا، رصد إطلاق صاروخين من لبنان، تم اعتراض أحدهما بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

وأضاف أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان اتجاه منطقة الجليل الغربي، تم اعتراض بعضها بينما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة.

وقال في بيان آخر “إثر الإنذارات التي تم تفعيلها في خليج حيفا والجليل الأعلى، رصدنا نحو 10 صواريخ أُطلِقت من لبنان، اعترض سلاح الجو بعضها وسقطت الأخرى في مناطق مفتوحة”.

وأشار جيش الاحتلال إلى اعتراضه طائرة مسيَّرة أُطلِقت من لبنان قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي، ورصد 5 صواريخ أُطلِقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة.

هدف جوي مشبوه من الشرق

وذكر الجيش أن هدفًا جويًّا مشبوهًا عبر إلى داخل إسرائيل من الشرق، في أعقاب الإنذارات التي انطلقت في جنوب هضبة الجولان صباح اليوم.

تحذير عاجل

ووجَّه جيش الاحتلال تحذيرًا عاجلًا بالإخلاء إلى جميع السكان الموجودين في منطقة دورس بقضاء بعلبك، وقال في بيان️ “أنتم بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب”.

وأضاف البيان “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء المبنى وتلك المجاورة له فورًا، والابتعاد عنها مسافة لا تقل عن 500 متر، وذلك خلال الساعات الـ4 المقبلة”.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، سلسلة غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية (جنوب) بغارات على دفعتين.

وقبيل منتصف الليل، تعرضت بلدة كفرفيلا في إقليم التفاح وأطراف بلدة أنصار في قضاء النبطية، وبلدتا حانين وشقرا في قضاء بنت جبيل (جنوب) لغارات جوية شنتها الطائرات المعادية، حسب الوكالة ذاتها.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة دورس وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له ⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب ⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المبنى… pic.twitter.com/x3z2C4QIHm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 3, 2024

رشقات صاروخية

من جانبه، أعلن حزب الله، منذ صباح اليوم الأحد في بيانات متتالية، استهدافه برشقات صاروخية تجمعات لجنود إسرائيليين في 5 مستوطنات، هي برعام ومتسوفا وإيفن مناحم وشوميرا وزرعيت وروش هانيكرا شمالي إسرائيل.

وقال الحزب إن مقاتليه “استهدفوا للمرة الثانية، تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي في ‏مستوطنة شلومي بصلية صاروخية كبيرة”، بعد إعلانه قبلها استهدافًا مماثلًا لتجمُّع آخر بالمنطقة ذاتها في وقت سابق الأحد.‏

وأسفر العدوان على لبنان إجمالًا عن 2968 شهيدًا و13319 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلًا عن نحو مليون و400 ألف نازح.