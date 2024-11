رغم أنها ديمقراطية.. رشيدة طليب تمتنع عن تأييد هاريس وتصف ترامب بأنه “كاذب متسلسل”

رفضت عضوة الكونغرس الديمقراطية عن ولاية ميشيغان رشيدة طليب تأييد كامالا هاريس في تجمُّع انتخابي في ديترويت، وكانت طليب أول امرأة أمريكية من أصل فلسطيني تفوز بعضوية الكونغرس.

ويأتي عدم تأييد طليب لهاريس في الوقت الذي أشار فيه استطلاع للرأي، نُشر الجمعة، إلى أن 43% من الناخبين المسلمين الأمريكيين يدعمون مرشحة الحزب الأخضر جيل شتاين.

وانتقدت طليب موقف الحزب الديمقراطي بشأن الصراع المتزايد والدموي في قطاع غزة، قائلة إنه “من الصعب ألا تشعر بأنك غير مرئي”، حيث لم يضم الحزب متحدثًا أمريكيًّا من أصل فلسطيني خلال مؤتمره في شيكاغو في أغسطس/آب.

وفي مقابلة مع مؤسسة “زيتيو الإخبارية” التي أسسها مهدي حسن، مقدم البرامج السابق في شبكة (إم إس إن بي سي)، قالت طليب “هذا التجاهل أوضح لمتحدثيهم أنهم يقدّرون الأطفال الإسرائيليين أكثر من الأطفال الفلسطينيين”.

وأضافت “صدمتنا وآلامنا لا يراها أحد، ويتجاهلها الطرفان. يستخدم أحد الطرفين هويتنا كإهانة، بينما يرفض الطرف الآخر الاستماع لنا. أين الإنسانية المشتركة؟ إن تجاهلنا لن يوقف الإبادة الجماعية”.

وفي وقت سابق من العام الحالي، وخلال الحملات التمهيدية الرئاسية، وضع نحو 100 ألف ناخب في ولاية ميشيغان علامة “غير ملتزم” على بطاقات اقتراعهم، احتجاجًا على دعم إدارة بايدن للغزو الإسرائيلي لغزة.

وواجهت هاريس احتجاجات مستمرة أثناء مسيرتها الانتخابية، إذ دعاها المتظاهرون إلى الانفصال عن الرئيس جو بايدن، ودعم حظر الأسلحة على إسرائيل. وقالت هاريس إن إسرائيل “لها الحق في الدفاع عن نفسها”، وإن الفلسطينيين “بحاجة إلى الكرامة والأمن”.

وفي تجمُّع حاشد في ديربورن، الجمعة، انتقدت رشيدة طليب المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي أيده رؤساء البلديات المسلمون في ديربورن هايتس وهامترماك.

حيث قالت “ترامب فخور بكراهيته للإسلام. إنه كاذب متسلسل لا يدافع عن السلام”.

Trump is a proud Islamophobe + serial liar who doesn’t stand for peace. The reality is that the Biden admin’s unconditional support for genocide is what got us here. This should be a wake-up call for those who continue to support genocide. This election didn’t have to be close. https://t.co/xufIYRR8Xn

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) November 1, 2024