شاهد: لحظة إطلاق صاروخين من شمال غزة اتجاه إسرائيل

وثق مقطع سجلته كاميرا مراقبة، مساء السبت، لحظة إطلاق صاروخين من شمالي قطاع غزة اتجاه سديروت، رغم العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمالي القطاع.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت “سديروت” و”مفلاسيم” ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان “في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة، تم رصد إطلاق قذيفتين عبرتا من شمالي قطاع غزة وسقطتا في منطقة مفتوحة. لا توجد إصابات”.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في شمالي قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات الأشخاص.

وأعلن الجيش مقتل جنديين من لواء “جفعاتي” في معارك بشمالي قطاع غزة، بينما ذكرت وسائل إعلام أن ضابطا أصيب بجروح خطرة في الحادث نفسه.

وبذلك يرتفع إجمالي حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 إلى 780 عسكريا.