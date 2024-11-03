شاهد: مظاهرة أمام ميناء مرسين التركي لتشديد الرقابة على منع الصادرات لإسرائيل

نظم مواطنون أتراك، اليوم الأحد، مظاهرة أمام ميناء مرسين للمطالبة بتشديد الرقابة على قرار منع تصدير المنتجات التركية ومن تهريبها إلى إسرائيل.

وتضمنت الوقفة الاحتجاجية رفع الأعلام الفلسطينية ودهس وإحراق علم الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بعدما انتشرت أنباء تفيد باستمرار شركات ورجال أعمال التصدير إلى إسرائيل بطرق غير مباشرة.

وكانت الحكومة التركية قررت في 2 مايو/أيار الماضي تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي إطار الرد على هذه المزاعم أيضًا، أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط، أمس السبت، أن النظام الجمركي مغلق تماماً أمام التجارة مع إسرائيل، منذ اتخذت إسطنبول قرارًا بوقف التبادل التجاري.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 43341 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.