طفل يرفع الأذان من شرفة منزله المدمر بعد استهداف مساجد غزة (شاهد)

بعد تدمير المساجد في قطاع غزة، قام طفل فلسطيني برفع الأذان من شرفة منزلهم المقصوف، معبّرًا عن صمود الشعب الفلسطيني وتمسُّكه بأداء شعائره الدينية رغم الدمار.

وانتشرت مشاهد الطفل وهو يرفع الأذان، لتلقى صدًى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عكست اللحظة إصرار الأهالي في غزة على الحفاظ على هوية مدينتهم وأداء شعائر دينهم رغم التحديات.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، في وقت سابق، تدمير الجيش الإسرائيلي 1000 من أصل 1200 مسجد في القطاع، بينها مساجد أثرية، منذ بداية حربه المدمرة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى تدمير عشرات المدافن، واغتيال أكثر من 100 داعية.