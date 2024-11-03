ظهور مفاجئ لكامالا هاريس في برنامج كوميدي قبل ساعات من يوم الحسم (شاهد)

شاركت المرشحة للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في برنامج “ساترداي نايت لايف” التلفزيوني الكوميدي، وذلك قبل يومين من مواجهتها الانتخابية أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

كان من المقرَّر أن تتجه هاريس إلى ديترويت بعد أن توقفت في شارلوت بولاية نورث كارولاينا في إطار حملتها الانتخابية، لكنها قررت فجأة وهي على متن الطائرة التوجه إلى نيويورك للظهور في البرنامج الكوميدي.

البرنامج وفكرة النسخة المتطابقة

لعبت دور النسخة المتطابقة من هاريس مقدمة البرنامج مايا رودولف في بداية الحلقة بمشهد “المرآة”، وأفادت وكالة “أسوشييتد برس” بأن هتافات الجمهور طغت على الدقائق الأولى من الفقرة التي ظهرت فيها هاريس وهي تجلس أمام رودولف، وكانت ملابسهما متطابقة.

وقالت هاريس لرودولف بابتسامة عريضة “من الجميل أن أراك كامالا، وأنا هنا فقط لأذكّرك: أنتِ قادرة على ذلك”

Kamala Harris talks to Kamala Harris pic.twitter.com/AJuW7aO7VM — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) November 3, 2024

وبالتزامن، قالت الاثنتان إن المؤيدين بحاجة إلى “الاحتفاظ بكامالا والاستمرار في العمل”، وأعلنتا أنهما تشتركان في “إيمانهما بوعد أمريكا”، وألقيتا الشعار المميز “مباشرة من نيويورك إنها ليلة السبت”.

وهذه الحلقة الأخيرة من البرنامج قبل الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

المرة الأولى لهاريس

وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها هاريس في البرنامج الذي سبق واستضاف مرشحين للرئاسة على مدار عقود.

إذ ظهر ترامب في البرنامج مرتين، كانت الأخيرة خلال محاولته الرئاسية الأولى في عام 2015، حيث سخر من ميله إلى المبالغة والابتعاد عن تفاصيل السياسة، بينما كانت الأولى عام 2004 قبل دخوله المعترك السياسي.

كما استضاف البرنامج من قبل أيضًا المرشح الديمقراطي باراك أوباما عام 2007، والمرشح الجمهوري جون مكين عام 2008.

فكرة برنامج “ساترداي نايت لايف”

يقدّم البرنامج عروضًا كوميدية ومحاكاة ساخرة للسياسة والثقافة المعاصرة، يؤديها طاقم كبير من الممثلين، كل حلقة يقدّمها ضيف من المشاهير ويقدّم “مونولوجًا” افتتاحيًّا مع طاقم البرنامج.

كما يقدّم عروضًا موسيقيةً مباشرة، يؤديها ضيف موسيقي لكل حلقة.

وتبدأ كل حلقة بالفقرة الافتتاحية التي يظهر فيها إحدى الشخصيات معلنًا بداية البرنامج بالصراخ، قائلًا “مباشر من نيويورك، إنها ليلة السبت”.