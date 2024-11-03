فصائل عراقية تضرب بالمسيَّرات “هدفا حيويا” في غور الأردن (شاهد)

أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق، اليوم الأحد، أنها استهدفت بطائرات مسيَّرة “هدفًا حيويًّا” في غور الأردن المحتل.

وأشارت في بيان إلى أن الهجوم جاء “نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”. وأكدت المقاومة في بيانها “استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وتضم “المقاومة الإسلامية” في العراق فصائل عدة، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدَفة بعقوبات أمريكية.

هجمات يومية

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول دفاع أمريكي ومسؤول أمني إقليمي أن هناك 5 هجمات يوميًّا في المتوسط من داخل العراق ضد إسرائيل، وأنه خلال الأسبوع الماضي، أُطلِقت 8 طائرات مسيَّرة خلال 24 ساعة.

وقالا إن المسيَّرات تمثل مشكلة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن هجمات المسيَّرات تزايدت في الأسابيع الأخيرة.