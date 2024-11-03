بعد توثيق العملية.. ما حقيقة وجود خلل بآلة التصويت يسمح باختيار هاريس بدلا من ترامب؟ (شاهد)

تداول ناشطون أمريكيون ما قالوا إنه خلل في آلة التصويت الإلكتروني المستخدمة في الانتخابات الأمريكية، وانتشرت مقاطع مصورة توثق هذا الخلل أثناء عملية الاختيار.

وأنه بالضغط أكثر من مرة على خانة المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، لا تستجيب الآلة، وتقوم بالاختيار التلقائي بعد ذلك للمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس

ومع انتشار هذه المقاطع، أصدرت السلطات المشرفة على العملية الانتخابية “فيديو” توضيحيًّا لكيفية استخدام الآلة، وأن الضغط يكون على كامل المربع الذي يحوي اسم المرشح وليس على الزوايا.

ترامب والطعن في الانتخابات

يأتي هذا في الوقت الذي وضع فيه المرشح الجمهوري دونالد ترامب الأساس للطعن في نتائج الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني إذا خسر، كما فعل قبل أربعة أعوام في انتخابات نوفمبر 2020.

وفي كل تجمُّع انتخابي، يحث ترامب أنصاره على منحه نصرًا “أكبر من أن يتم التلاعب به”، مؤكدًا أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يخسر بها هي “إذا قام الديمقراطيون بتزوير الانتخابات”.

وقال ترامب في فعالية انتخابية بولاية أريزونا، مساء الخميس “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفنا هو الغش”.

وفي عام 2020، أعلن ترامب فوزه من البيت الأبيض مبكرًا. وبدأ محاولات قانونية وسياسية لتأكيد فوزه أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، ووصل الأمر إلى اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول (الكونغرس) في السادس من يناير/كانون الثاني2021.