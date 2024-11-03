اتهمت النازحة السودانية إيمان عبد الله، قوات الدعم السريع بارتكاب عمليات قتل جماعي وسرقة وانتهاكات ضد النساء في شرق وجنوب ولاية الجزيرة.

وخلال جولة للجزيرة مباشر لرصد عمليات النزوح الواسعة من ولاية الجزيرة، قالت إيمان “قوات الدعم السريع قتلوا مننا الكثير من الرجال في السوق، كلهم -الدعم السريع- شكلهم غريب ولا يتطابقون إطلاقًا مع السودانيين”، في اتهام للدعم السريع بالاستعانة بمرتزقة.

وأضافت إيمان “دخلوا علينا البيوت، أي أسرة قاعدة في البيت لو كان من بينهم امرأة، يجبرونها على إعطائهم الذهب والأموال، أي شيء أخذوه، ساروا في الحي بالسكاكين والسلاح، أي رجل يعترض يقتلوه”.

وأردفت وهي تبكي “حتى النساء تم جلدها، فيه حالات حرجة لا أستطيع أن أذكرها، عانينا معاناة غير طبيعية”.

جثامين السودانيين في الشوارع

وشاهدت إيمان خلال نزوحها من قريتها الجثامين وهي تملأ الشوارع، مشيرة إلى أنهم لجأوا للسير بين الأراضي الزراعية ومناطق صعبة للوصول لمنطقة آمنة، مؤكدة شعورهم بالاطمئنان حينما وصلوا لقوات الجيش السوداني، إذ منحهم الماء والطعام، وفقًا لإيمان.

“قتـ.ـ،ـلوا منا رجالا كثيرين”.. نازحة سودانية تتحدث عن انتهاكات قوات الدعم السريع#الجزيرة_مباشر | #السودان pic.twitter.com/hjJMiJgMPg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2024

وتحدثت إيمان عن مآسي خاصة بالنساء الحوامل، وقالت إنه حدثت حالات إجهاض اضطرارية خلال النزوح، كما اضطرت بعض السيدات للولادة في هذه الظروف الصعبة.

وكثفت قوات الدعم السريع من عملياتها في ولاية الجزيرة بعد انشقاق قائدها أبو عاقلة كيكل وانضمامه لصفوف الجيش السوداني، ووثقت منظمات أممية ارتكاب الدعم السريع لانتهاكات واسعة في الولاية.

وأسفر النزاع المستمر في السودان، الذي بدأ في منتصف إبريل/نيسان 2023، عن مقتل نحو 25 ألف شخص وأكثر من 11 مليون نازح ولاجئ، وفقًا لأحدث تقديرات المنظمات الدولية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.