“لن نسقط السلاح”.. شاهد: منشأة عسكرية لحزب الله تحت الأرض

بث (حزب الله) اللبناني، اليوم الأحد، مشاهد جديدة بعنوان “لن نترك الساح.. لن نُسقط السلاح” لمنشأة عسكرية تحت الأرض باسم “عماد 5″، نسبة للقيادي عماد مغنية الذي اغتيل في سوريا 2008.

وتظهر المشاهد عددًا من الجنود داخل نفق كبير يحتوي على قاذفة صواريخ.

وتضمنت المشاهد كلمة مقتبسة للأمين العام الشهيد حسن نصر الله، التي قال فيها “نحن هنا لا يمكن أن نضعُف، ولا يمكن أن نخاف، ولا يمكن أن نستسلم، نحن هنا لن نترك الساح ولن نسقط السلاح”.

وسبق ونشر (حزب الله) مشاهد بعنوان “جبالنا خزائننا”، وتضمنت المشاهد منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم “عماد 4”.

ويأتي مشهد المنشأة “عماد 5” وسط تصعيد من عمليات الحزب ضد إسرائيل في إطار التصدي لاجتياح جيش الاحتلال البري.

ونفذ (حزب الله) اليوم الأحد 26 عملية ضد إسرائيل، ما بين استهداف لمواقع عسكرية ومستوطنات داخل إسرائيل، فضلًا عن استهداف قوات إسرائيلية توغلت جنوبي لبنان، وذلك عبر الصواريخ والصواريخ الموجهة والمسيّرات الانتحارية.