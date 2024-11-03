“ما تنسوا يا عباد شمال غزة بينباد”.. طفلتان تلخّصان حال القطاع بكلمات مزلزلة (شاهد)

في تعبير مؤثر عن معاناة أهالي شمالي قطاع غزة تحت الحصار المستمر، أطلقت طفلتان فلسطينيتان كلمات معبّرة تصف الحالة اليومية للأهالي مع الأوضاع القاسية.

وجاء في المقطع المصوَّر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قول الطفلتين “ما تنسوا يا عباد شمال غزة بينباد، نفس المشهد ونفس الصورة. يا حسرة الكل اعتاد. والله حرام ما بنّام وبنخاف نصحى على كوم ركام”.

وأضافتا “يا عالم يا ظالم، شايف وعلى الحق كاتم، لا إنتم في شجاعة عمر ولا حتى بكرم حاتم. والله وربي المعبود الحق لأصحابه راح يعود. راح نرجع ع الدار أصحاب ورجال وأطفال وجدود”.

“يا حيف على اللي كان قادر”

واختتمت الطفلتان بكلمات تعبّر عن الأسف لمن يمتلك القدرة على تقديم المساعدة لكنه يكتفي بالأعذار دون التحرك، وقالتا “بس يا حيف ع اللي كان قادر، بتقدّم أعذار ومحاذر”.

وتواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حملة عسكرية مكثفة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 10 آلاف مفقود.

وتسبَّب القصف المستمر في دمار واسع وانتشار المجاعة التي أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، مما أدى إلى خلق واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.