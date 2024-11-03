مرة أخرى.. الجيش الإسرائيلي يفشل في إسقاط مسيرة لحزب الله لما يقرب من 25 دقيقة (فيديو)

أظهرت مقاطع “فيديو” مسيّرة تحلّق في شمالي إسرائيل، اليوم الأحد، وسط محاولات لاعتراضها وإسقاطها من جانب مقاتلات الجيش ومروحياته.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه فعّل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والجليل الغربي وخليج حيفا والكرمل ومرج ابن عامر ووادي عارة بعد اختراق طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي من لبنان.

وأضاف أنه جرى “تفعيل إنذارات إطلاق صواريخ خشية سقوط شظايا الاعتراض”.

وأظهرت مقاطع مروحيات عسكرية تحلّق في السماء بحثًا عن المسيّرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المسيّرة حلّقت لأكثر من 25 دقيقة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن مروحيات عسكرية شاركت لمدة 25 دقيقة في مطاردة مسيّرات دخلت من ‎لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن المسيّرة “سقطت في منطقة وادي عارة”، مما أسفر عن اندلاع حريق في المنطقة، دون أن يوضح هل نجح في إسقاطها أم أنها سقطت؟

وأظهرت مقاطع “فيديو” اندلاع حريق في منطقة غابات.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية اعترضت مسيّرة ثانية “فوق المياه قبالة سواحل قيساريا قبل أن تخترق المجال الجوي”.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نجحت مسيّرة أطلقها (حزب الله) اللبناني في اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وانفجرت في منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة فيساريا.