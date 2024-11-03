مقتل جندي إسرائيلي بانفجار قنبلة يدوية شمالي غزة وجيش الاحتلال يُجري تحقيقا

أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده نتيجة انفجار قنبلة يدوية شمالي قطاع غزة.

ووفقًا لما نقلته القناة 13 الإسرائيلية، فقد أكد الجيش أن الجندي فقد حياته إثر انفجار القنبلة، مضيفًا أنه يُجري تحقيقًا في ملابسات الحادث، دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية بشأن الأمر.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن عدد القتلى في صفوفه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد ارتفع إلى 779 عسكريًّا.

وتشير الإحصاءات إلى أن 368 منهم سقطوا في المعارك البرية التي انطلقت داخل قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته. ولا تتضمن هذه الأرقام المدنيين أو أفراد الشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك” الذين قُتلوا منذ بدء الحرب.

كما وصل عدد المصابين منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 5 آلاف و196 ضابطًا وجنديًّا إسرائيليًّا، بينهم ألفان و373 منذ اجتياح غزة.