منشور مفاجئ لروبرت كينيدي الابن: هذا ما سيفعله ترامب بمياه الشرب يوم إعلانه رئيسا

قال روبرت كينيدي الابن، الذي يُعد من أبرز المؤيدين للمزاعم غير المثبتة في مجال الصحة العامة، أمس السبت، إن دونالد ترامب وعد بوضعه في مسؤولية المبادرات الصحية، وإنه سيدفع نحو إزالة الفلورايد من مياه الشرب في أول يوم له بالمنصب.

ويُذكر أن مادة الفلورايد تقوي الأسنان وتقلل من التسوس، عبر تعويض المعادن المفقودة أثناء الاستخدام الطبيعي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. وقد اعتُبرت إضافة كميات منخفضة من الفلورايد إلى مياه الشرب أحد أهم الإنجازات في مجال الصحة العامة خلال القرن الماضي.

وأعلن كينيدي هذا التصريح عبر منصة “إكس” إلى جانب مجموعة من الادعاءات حول تأثير الفلورايد على الصحة.

On January 20, the Trump White House will advise all U.S​. water systems to remove fluoride from public water. Fluoride is an industrial waste associated with arthritis, bone fractures, bone cancer, IQ loss, neurodevelopmental disorders, and thyroid disease. President…

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) November 2, 2024