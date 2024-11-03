“مهام استخبارية”.. سرايا القدس تستعرض مسيرات إسرائيلية استولت عليها (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد لمسيّرات خاصة عدة بجيش الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من الاستيلاء عليها.

وذكرت سرايا القدس في بيان، اليوم الأحد، أنها استولت على المسيّرات خلال تنفيذها “مهام استخبارية” في سماء مدينة غزة.

من جانبها أعلنت كتائب الأقصى أنها أسقطت مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال “خلال تنفيذها مهام استخبارية في أجواء قاطع شرق غزة”.

كما عرضت كتائب الأقصى مشاهد من قصف آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال مخيم النصيرات بقذائف الهاون، وصواريخ قصيرة المدى.