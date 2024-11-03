نظام انتخابي فريد بأمريكا.. كيف تفوز في التصويت الشعبي وتخسر الانتخابات الرئاسية؟

في انتخابات 2016، فازت هيلاري كلنيتون في التصويت الشعبي بفارق 3 ملايين صوت عن دونالد ترامب، لكنها خسرت الانتخابات الرئاسية وفاز ترامب.

وفي انتخابات 2000، فاز مرشح الحزب الديمقراطي آل جور في التصويت الشعبي، بفارق 500 ألف صوت عن مرشح الحزب الجمهوري جورج بوش الابن، لكن فاز بوش أيضًا بالانتخابات.. ما القصة؟

فكرة المجمّع الانتخابي

تقوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية على فكرة المجمع الانتخابي، ويبلغ عدد أعضائه 538 عضوًا، تقع عليهم مهمة اختيار الرئيس بعد انتهاء الانتخابات الشعبية المباشرة، ويحتاج المرشح للفوز بنسبة (50%+1) أي 270 من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.

وتعود فكرة المجمع الانتخابي إلى دستور 1787، الذي حدَّد قواعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر في دورة واحدة.

وكان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يرون في ذلك تسوية بين انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر وانتخابه من الكونغرس، وفق نظام رأوه غير ديموقراطي.

ولكل ولاية في المجمع عدد من الأعضاء يساوي عدد ممثليها في مجلسَي النواب الشيوخ، فمثلًا ولاية كاليفورنيا لديها 52 مقعدًا في مجلس النواب ومقعدان في مجلس الشيوخ، يكون لها 54 عضوًا في المجمع الانتخابي.

والمرشح الذي يفوز بأغلبية أعضاء الولاية يحصل على كل أصواتها في المجمع. على سبيل المثال، لو فازت كامالا هاريس بـ28 صوتًا من أصوات كاليفورنيا، فإنها تحصل على كل أصواتها الـ54 في المجمع الانتخابي.

ويُستثنى من هذه القاعدة ولايتان فقط، هما “مين” (لها 4 أصوات في المجمع) و”نبراسكا” (لها 5 أصوات) حيث تقوم الولايتان بتقسيم أصوات المجمع الانتخابي، حسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، فإذا فاز ترامب في ولاية مين بـ50% من أعضاء المجمع تكون له 50% من أصوات الولاية، وهكذا الحال في نبراسكا.

التصويت في المجمع الانتخابي حقيقي أم شكلي؟

لا يوجد نص في الدستور الأمريكي يجبر أعضاء المجمع الانتخابي على التصويت باتجاه أو بآخر، أو يفرض عليهم الالتزام بنتائج التصويت الشعبي داخل ولاياتهم، وإن كانت بعض الولايات ترغمهم على احترام نتائج التصويت الشعبي.

واتجهت بعض الولايات إلى وصف من يقوم بالتصويت المخالف بأنهم “غير النزيهين” ويتعرضون لغرامة. وفي عام 2020، قضت المحكمة العليا بأن الولايات يمكنها معاقبة كبار الناخبين الذين يخالفون خيار المواطنين.

وبين عامَي 1796 و2016، أعطى 180 من أعضاء المجمع أصواتهم لمرشحين على خلاف التصويت الشعبي.

كيف يعمل المجمع الانتخابي

يكون الاقتراع المباشر يوم الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر/تشرين الأول كل 4 سنوات، ويجتمع كبار الناخبين في ولاياتهم في منتصف ديسمبر/كانون الأول لاختيار الرئيس ونائب الرئيس.

حيث ينص القانون الأمريكي على أن يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي ويدلوا بأصواتهم في أول يوم اثنين بعد ثاني يوم أربعاء في ديسمبر.

وفي السادس من يناير/كانون الثاني من العام الجديد، يعلن الكونغرس رسميًّا اسم الفائز بالرئاسة، ويؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في 20 من الشهر ذاته.