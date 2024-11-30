بينها مطار المدينة.. الجيش السوري يعترف بتقدم المعارضة في حلب ويعلن مقتل العشرات من جنوده

قال الجيش السوري، اليوم السبت، في بيان إن العشرات من جنوده قتلوا بهجوم للمعارضة في شمال غرب البلاد، وإن قوات للمعارضة تمكنت من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب، ما اضطر الجيش إلى إعادة الانتشار.

يأتي ذلك في حين أعلنت المعارضة المسلّحة، عصر اليوم، السيطرة على مطار حلب الدولي، وقالت إنها بسطت سيطرتها على مطار كويرس العسكري والكلية الجوية شرق حلب وإحكام السيطرة على “اتوستراد” حلب-الرقة.

لأول مره في تاريخ الثورة السورية الثوار يسيطرون على مطار حلب الدولي pic.twitter.com/LvnXvY7UFL — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) November 30, 2024

“أول اعتراف علني”

ويشكل بيان الجيش السوري أول اعتراف علني من قوات النظام بدخول قوات المعارضة مدينة حلب، التي كانت تسيطر عليها الحكومة، في هجوم مباغت بدأ الأسبوع الماضي.

وقال البيان “إن الأعداد الكبيرة للمهاجمين وتعدد جبهات الاشتباك دفعت بقواتنا المسلحة إلى تنفيذ عملية إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع بغية امتصاص الهجوم، والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود، والتحضير لهجوم مضاد”.

وذكر بيان الجيش السوري أن قوات المعارضة لم تتمكن من “تثبيت نقاط تمركز، بفعل استمرار توجيه قواتنا المسلحة لضربات مركزة وقوية”.

وقال مصدران عسكريان في وقت سابق إن طائرات حربية روسية وسورية استهدفت معارضين في حي بمدينة حلب، اليوم.

وكانت روسيا قد نشرت قوات جوية في سوريا عام 2015 لمساعدة الرئيس بشار الأسد في التصدي للثورة السورية التي اندلعت في 2011.

مطار حلب الدولي في قبضة رجال الثورة pic.twitter.com/imRJzIoJZh — Qasem (@Qasemqt) November 30, 2024

إخلاء مطار حلب

وشنت فصائل المعارضة المسلحة هجوما مفاجئا عبر قرى وبلدات تسيطر عليها الحكومة قبل أيام، ووصلوا إلى حلب بعد نحو 10 سنوات من إخراج القوات الحكومية المدعومة من روسيا وإيران لقوات المعارضة من المدينة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن قوات المعارضة السورية أعلنت السيطرة على مطار حلب الدولي عصر اليوم.

وكان المراسل قد قال في وقت سابق اليوم، إن قوات النظام السوري أخلت بعض مواقعها الاستراتيجية في حلب لصالح قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي قوة عسكرية نشأت شمال شرق سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2015، من اتحاد تشكيلات وفصائل عسكرية مختلفة ويغلب عليها المكون الكردي.

وأوضح المراسل أن قوات النظام أخلت صباح اليوم مطار حلب الدولي وبلدتي النبل والزهراء والمنطقة الصناعية وتل حاصل وتل عرن، وسلمت تلك المواقع إلى (قسد)، قبل أن تعلن قوات المعارضة السورية السيطرة على مطار حلب.

واندلعت الاشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت في على مناطق عدة في ريف إدلب.

وأعلنت المعارضة السورية، اليوم السبت، السيطرة على مدينة معرة النعمان، مما يعني أن محافظة إدلب بأكملها باتت الآن تحت سيطرتها.